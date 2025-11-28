Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus

Une transition mal gérée entre deux sagas

Avant le lancement de Renegades, Bungie voulait revenir sur l’état actuel de Destiny 2 et sur la manière dont le jeu avancera à l’avenir. Dans cette interview, le réalisateur revient d’abord sur la bonne réception de The Final Shape, qui a apporté une forme d’accomplissement à la trame narrative du jeu. Ce qui a peut-être découragé une partie de la communauté à revenir après cela, puisqu’elle avait la sensation d’avoir terminé cette saga :

« The Final Shape a donné un point culminant à l’histoire, une sorte de conclusion fantastique qui a bouclé de nombreuses intrigues. Les joueurs étaient ravis et satisfaits de leur expérience, et la forte baisse de fréquentation a suivi peu après. Cela s’explique par la fin de la saga. Vous avez enfin eu ce pourquoi vous avez payé, n’est-ce pas ? Ce n’était pas prévu d’un point de vue commercial. Nous voulons continuer à développer Destiny ; nous avons encore beaucoup d’histoires à raconter dans cet univers. Il y a encore beaucoup à faire, et nous devons poursuivre le développement du jeu. Malheureusement, la transition n’a pas été gérée avec élégance, mais nous devions tenter une solution. »

Mais le début d’une nouvelle saga a été compliqué à gérer pour Bungie, avec l’extension The Edge of Fate qui n’a pas su convaincre. Un terrible faux départ que Green reconnait, notamment en pointant du doigt le problème concernant l’évolution pour nos Gardiens :

« Nous avons analysé le problème rencontré après la mise à jour The Final Shape et nous nous sommes dit : « Il y a une piste à explorer », en misant sur des systèmes de progression plus poussés, avec de nouveaux niveaux d’équipement, des ensembles d’armure, une progression de puissance et des options de personnalisation des défis. Ces éléments permettent à un noyau dur de joueurs de se dire : « Je vais vraiment m’investir dans ce jeu et obtenir de belles récompenses ». Sur le papier, c’est une excellente idée, mais ça n’a pas fonctionné. Nous avons tiré de précieux enseignements sur les attentes de nos joueurs, et il existe deux types de jeux en ligne : ceux qui écoutent les joueurs et s’adaptent à leurs besoins, et ceux qui ne le font pas. Nous ne voulons pas d’un jeu mort, nous voulons continuer à développer Destiny. Nous sommes donc à l’écoute de nos joueurs, et ce qu’ils nous disent, c’est qu’ils ne veulent pas se contenter de courir après de simples chiffres qui augmentent, mais obtenir de vraies récompenses. »

C’est aussi pourquoi le studio est heureux de passer à de plus petites extensions plus régulières, afin de tester davantage de choses en fonction des différents retours, tout en s’aventurant dans des partis pris créatifs uniques. Reste maintenant à voir si Renegades saura renverser la vapeur autour de Destiny 2, dès le 2 décembre.