Avec Denshattack, les trains se prennent pour Tony Hawk

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir

Avez-vous déjà vu… Un train qui fait du skateboard ? Maintenant, oui. Avec Denshattack!, c’est exactement ce que les développeurs de chez Undercoders proposent.

Ce jeu au concept improbable et pourtant tout à fait cohérent nous proposera de réaliser des tricks et autres figures en contrôlant… un train. Rails, wallrides, ollies, kickflip et autres figures folles que ne renierait pas Tony Hawk’s seront de la partie. On a même vu le train progresser à l’aide d’une grande roue. Le tout se déroulera dans un environnement dystopique inspiré par des contrées japonaises avec un style graphique que les amateurs de Hi-Fi Rush devraient apprécier. On nous promet des environnements variés, allant des grandes villes du Japon aux prairies en passant par des volcans et des océans.

Train vs. Corpo

Dans les faits et même si l’histoire semble anecdotique tant le gameplay est au cœur du sujet, Denshattack! nous demandera de combattre une infâme corporation nommée Miraidō en enchaînant les figures, en améliorant sa réputation et en combattant des boss. La gravité ? Pff, secondaire. Bien évidemment, faire d’un train un skater luttant contre l’oppression capitaliste ne peut être vraiment cool qu’avec une bonne dose de personnalisation.

La bande-annonce du jeu ne laisse aucun doute là-dessus, de nombreuses choses permettront de créer un train unique particulièrement stylé. Reste à savoir s’il ne s’agit que d’une personnalisation cosmétique ou si cela aura un impact sur le gameplay. On a déjà hâte d’y jouer mais, à moins d’une démo, il faudra attendre le printemps 2026. En tout cas, le rendez-vous est pris sur Xbox Series, PC et PS5.