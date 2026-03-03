Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin

Une démo sort aujourd’hui sur Switch 2

Puisqu’il était au cœur du dernier Indie World, Denshattack! sortira aussi sur la dernière console de Nintendo. On voit cette version Switch 2 tourner dans une nouvelle bande-annonce qui a aussi pour but de préciser l’arrivée d’une démo sur cette machine, disponible dès maintenant. Si vous n’avez pas eu l’occasion de tester le jeu sur PC (depuis sa démo du Steam Next Fest), c’est donc le bon moment pour le faire.

De plus, le studio Underscorers et Fireshine Games sont maintenant en mesure d’annoncer que Denshattack! verra le jour sur PC, PS5, Xbox Series et donc Switch 2 le 17 juin prochain.

Si vous découvrez ce drôle d’ovni, retenez que Denshattack! vous laisse prendre le contrôle d’un train qui n’est pas très attaché à la notion de gravité, et qui pourra être lancé sur des parcours semés d’embûches en accomplissant des tricks à volonté sur le chemin, le tout pour atteindre le meilleur score et augmenter votre réputation, non pas de cheminot, mais de rebelle, puisque vous vous dressez ici contre la méchante société Miraido dans un Japon pas comme les autres.