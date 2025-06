Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 présente toutes ses nouveautés en vidéo

La recette Ultimate Ninja Storm sera un peu mieux appliquée

Avec plus d’une quarantaine de personnages jouables à la clé, dont de nouveaux démons et tous les Pilliers, le casting de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sera en effet plus attrayant pour les fans. Mais au-delà de ces combattants supplémentaires, cet épisode introduira également de nouveaux coups spéciaux pour certains personnages, ainsi que des attaques ultimes en duo.

Le mode Histoire du jeu nous racontera tous les événements des saisons 3 et 4 de l’anime, et n’oubliera pas non plus d’inclure une piqure de rappel avec le mode « La voie du pourfendeur » qui vous donnera accès aux combats les plus importants du premier jeu afin de vous rappeler tout ce qu’il s’est passé. Le mode « Voie de l’entraînement » vous laissera quant à lui affronter les Piliers avec des tournois à éliminations et des défis spéciaux. Cet épisode introduira aussi un système d’équipements avec trois outils que l’on pourra utiliser en combats, histoire que le jeu se rapproche encore un peu plus de la formule des Naruto Ultimate Ninja Storm.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est prévu pour le 5 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.