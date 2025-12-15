Akaza revient en DLC cette semaine dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

La troisième lune supérieure se lâche

Akaza est déjà présent dans le jeu de base, mais il revient dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 via un DLC qui lui offre une nouvelle palette de coups pour mieux illustrer toute la puissance du démon, mise en avant durant l’arc de la Forteresse Infinie.

Cette nouvelle version d’Akaza sera donc bien comprise dans le Season Pass du jeu, ou pourra être achetée séparément. Ce DLC sera disponible dès le 19 décembre prochain.

Après Akaza, quatre autres personnages sont attendus dans ce Season Pass. On connaît déjà l’identité de chacun puisqu’il s’agira de Giyu Tomioka, Shinobu Kocho et Tanjiro Kamado, là encore avec des versions tirées de cet arc, ainsi que le démon Douma qui viendra clôre cette saison.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test.