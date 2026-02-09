CyberConnect 2 dévoile son prochain DLC pour dernier jeu Demon Slayer, avant l’annonce d’un tout nouveau projet

Un nouveau jeu sera révélé pour les 30 ans du studio

Le prochain DLC de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ne sera autre que Tanjiro dans une nouvelle forme, avec un moveset actualisé pour mieux correspondre à ce que le personnage a présenté lors de son combat contre Akaza dans l’arc de la Forteresse infinie. Un Tanjiro plus alerte, avec de nouvelles techniques à nous montrer, même si la différence ne sautera pas forcément aux yeux des non-initiés. Vous pourrez le retrouver au casting du jeu dès ce 13 février.

En dehors de cette vidéo, CyberConnect 2 avait aussi une autre annonce à effectuer. Le studio s’apprête en effet à lever le voile sur son tout prochain jeu, qui sera présenté le 16 février prochain. Soit pile à temps pour le trentième anniversaire du studio.

On ignore encore de quoi il peut s’agir, même si le PDG du groupe, Hiroshi Matsuyama, annonce sur Twitter que ce nouveau jeu représentera l’aboutissement de ce qu’a pu produire le studio jusqu’ici. Vu le CV de CyberConnect 2, on pourrait naturellement parier sur une nouvelle adaptation d’un autre shonen (en dehors de Naruto, Dragon Ball, JoJo et Demon Slayer), mais la formulation du tweet laisse aussi penser qu’il pourrait s’agir d’un jeu original, chose que le studio sait aussi bien faire comme l’atteste la trilogie Fuga, la série des « .hack » ou encore Asura’s Wrath. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir ce qu’il en est vraiment.