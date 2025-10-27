Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 : Kaigaku arrive en DLC dès le 30 octobre
Rédigé par Quentin
Alors que le dernier film animé par le studio Ufotable a cartonné depuis sa sortie au Japon et dans le reste du monde, Aniplex et CyberConnect2 en profitent pour annoncer que Kaigaku sera disponible en tant que personnage jouable pour The Hinokami Chronicles 2 dès la fin du mois. Il s’agit du premier des sept personnages payants prévus après le lancement du soft le 5 août dernier.
Une première lune supérieur issue du dernier film
Attention Spoilers pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de voir le film récemment sorti dans les salles obscures. Ancien mentor de Zenitsu Agatsuma, Kaigaku a désormais embrassé sa part démoniaque. Il combat en utilisant une version corrompue des techniques de Respiration de la Foudre en mêlant une vitesse fulgurante et une précision brutale. Il vous sera possible de tester son style électrisant aussi bien en mode Versus qu’en combats en ligne dès le 30 octobre prochain.
Avec déjà plus de 40 personnages au lancement, le titre s’enrichie de nouveaux combattants en DLC après l’ajout gratuit de Muzan Kibutsuji. Kaigaku est ainsi le premier des sept personnages jouables inclus dans le « Infinity Castle – Part 1 Character Pass ». Nous avons même droit à un petit trailer montrant de quoi il est capable manette en mains.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.
Date de sortie : 05/08/2025