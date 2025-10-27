Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 : Kaigaku arrive en DLC dès le 30 octobre

Une première lune supérieur issue du dernier film

Attention Spoilers pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de voir le film récemment sorti dans les salles obscures. Ancien mentor de Zenitsu Agatsuma, Kaigaku a désormais embrassé sa part démoniaque. Il combat en utilisant une version corrompue des techniques de Respiration de la Foudre en mêlant une vitesse fulgurante et une précision brutale. Il vous sera possible de tester son style électrisant aussi bien en mode Versus qu’en combats en ligne dès le 30 octobre prochain.

Avec déjà plus de 40 personnages au lancement, le titre s’enrichie de nouveaux combattants en DLC après l’ajout gratuit de Muzan Kibutsuji. Kaigaku est ainsi le premier des sept personnages jouables inclus dans le « Infinity Castle – Part 1 Character Pass ». Nous avons même droit à un petit trailer montrant de quoi il est capable manette en mains.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.