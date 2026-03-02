Débrief : Pokémon, Warner Bros, Nacon, Wolverine, Xbox et Assassin’s Creed
Rédigé par Jordan
Comme toutes les semaines, on revient sur l’actualité la plus brûlante de ces derniers jours dans notre émission hebdomadaire qui vous permet de tout rattraper en un clin d’œil. Et la semaine dernière, il y en a eu des choses à voir. Alors si vous avez un peu de retard, voici les informations qu’il ne fallait surtout pas manquer dans l’industrie.
Au programme de votre débrief, un tour chez Xbox qui continue sa transition avec une nouvelle PDG à la barre, qui attire forcément tous les regards. On jette aussi un œil sur ce qu’il se passe chez Ubisoft et Vantage Studios autour de la saga Assassin’s Creed, tandis que les choses vont mal chez Nacon à cause d’un souci financier très important. On revient également rapidement sur le cas de Warner Bros et Paramount, ainsi que sur les nouvelles annonces liées à la série Pokémon, le tout en quelques minutes de vidéo.
