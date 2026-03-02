Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 mars 2026 (Marathon, Pokémon Pokopia, Slay the Spire 2…)

Débrief : Pokémon, Warner Bros, Nacon, Wolverine, Xbox et Assassin’s Creed

Le jeu service God of War de Bluepoint devait mettre en scène Atreus, le studio a aussi pitché un spin-off de Ghost of Tsushima

Bluepoint Games voulait produire un remake de Bloodborne, Sony était partant, mais FromSoftware a dit non

EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Fantasy FC

Méga-Carchacrok Z rejoint la liste des nouvelles Méga-évolutions de Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension

Le jeu multijoueur de Quantic Dream, Spellcasters Chronicles, se lance timidement en accès anticipé

RedOctane Games dévoile Stage Tour, un jeu musical qui rend hommage à Guitar Hero et Rock Band

L’upscaling PSSR nouvelle génération arrive bientôt sur PS5 Pro, et Resident Evil Requiem sera le premier en à profiter

Une première image de la série TV God of War nous montre Kratos et Atreus en action

Pokémon Pokopia se révèle plus riche que jamais avec un nouveau trailer rempli de nouveautés

Le jeu GameCube Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres va ressortir sur Nintendo Switch 2

Pokémon Champions sortira sur Switch en avril, mais la version mobile attendra encore un peu

Pokémon Vents et Pokémon Vagues annoncés, voici les premières informations sur cette exclusivité Switch 2

Durée de vie Resident Evil Requiem : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Samson: A Tyndalston Story, le jeu d’action de l’ancien directeur créatif de Just Cause, sortira début avril

Vers la fin des portages de jeux solo PlayStation sur PC ? Jason Schreier sème le doute

Paramount augmente son offre pour le rachat de Warner Bros Discovery, Netflix se retire, les jeux sont (presque) faits

Highguard : Tencent aurait retiré son financement du projet, le studio Wildlight sera maintenant limité à 20 personnes

Le casting sera déjà en cours pour le prochain jeu Wolfenstein, qui présenterait un nouveau personnage important

Warner Bros Games promet le retour de ses grosses licences en 2027-2028, Hogwarts Legacy 2 en vue ?

L’action-RPG Disgaea Mayhem (Kyouran Makaism) arrivera en Occident cet été sur PC, PS5 et les deux Switch

Le film Mortal Kombat 2 se montre dans une nouvelle bande-annonce un peu sage