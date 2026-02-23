Débrief : Phil Spencer quitte Xbox, Sony ferme Bluepoint, Hack Zero et Starfield donne des nouvelles
Comme chaque semaine, c’est l’heure du débrief, qui revient sur toute l’actualité marquante de ces derniers jours. Et la semaine dernière, des choses marquantes, ce n’est pas ce qui manquait, alors si vous avez loupé un épisode, on vous résume tout en vidéo.
Au programme de votre débrief, on revient bien entendu sur l’actualité majeure concernant le départ conjoint de Phil Spencer et Sarah Bond de Xbox, qui a bouleversé toute l’industrie. De l’autre côté, chez Sony, l’herbe n’est pas plus verte dans la mesure où le groupe a fermé Bluepoint Games, qui était derrière plusieurs remakes de qualité. Cette vidéo fait aussi le tour de l’actu du côté de chez Bethesda, de CyberConnect2 et son tout nouveau jeu ou encore de la crise de la RAM qui impacte la génération de consoles actuelle, mais aussi celle à venir.
