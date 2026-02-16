Débrief : Highguard et 2XKO en danger, avenir Diablo, fin des Yakuza Kiwami et Code Violet 2
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
En dehors d’un State of Play décidément bien rempli, l’actualité de la semaine passée a également été plutôt riche. Si vous n’avez rien pu suivre durant ces derniers jours, on vous récapitule tout ce qu’il ne fallait pas manquer en quelques minutes de vidéo dans notre débrief hebdomadaire.
Au programme de ce débrief, la débâcle pour deux jeux service, à savoir Highguard et 2XKO qui ne semblent pas réaliser de bons lancements, causant ainsi pas mal de licenciements au sein des équipes. On revient également sur les récentes annonces autour de la saga Diablo, mais aussi sur ce qu’il va advenir des Yakuza Kiwami après la sortie toute récente du troisième épisode. Le tout résumé en moins de 8 minutes pour être à jour sur l’actualité du moment.
Débrief’ : GTA 6 confirme sa date, Horizon Hunters Gathering, Overwatch refonte et Xbox next-gen
Cet article peut contenir des liens affiliés