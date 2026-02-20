Phil Spencer quitte Xbox, Sarah Bond également, c’est Asha Sharma (de chez Microsoft CoreAI) qui devient la nouvelle PDG

P3 s’en va après plus d’une décennie à la tête de Xbox

La Xbox Series n’étant pas au meilleur de sa forme, tandis que le Game Pass n’arrive pas à complètement redresser le reste, on s’attendait à ce que Phil Spencer s’en aille dans peu de temps. Pour autant, la nouvelle reste un choc chez Xbox, étant donné qu’aucun réel écho de ce départ ne nous était parvenu jusqu’ici. IGN est pourtant en mesure d’affirmer que Phil Spencer s’en va, après avoir rejoint Microsoft il y a de cela plus de trois décennies.

Son départ devrait être effectif dès le 23 février, mais aura un rôle de consultant jusqu’à cet été. Dans un mail partagé avec les équipes, Spencer déclare :

« L’automne dernier, j’ai confié à Satya [Nadella] que j’envisageais de prendre du recul et d’entamer un nouveau chapitre de ma vie. Dès lors, nous avons convenu d’aborder cette transition avec détermination, en veillant à la stabilité et en consolidant les fondations que nous avons bâties. Xbox a toujours été bien plus qu’une simple entreprise. C’est une communauté dynamique de joueurs, de créateurs et d’équipes profondément attachés à ce que nous créons et à la manière dont nous le créons. Et elle mérite un plan réfléchi et mûrement réfléchi pour l’avenir. »

Un départ qui reste dans la logique des choses, mais qui a de quoi bousculer un peu le visage de l’industrie. Phil Spencer avait pris la tête du groupe Xbox en 2014, alors que ce dernier était au plus bas suite au lancement de la Xbox One qui avait complètement égratigné l’image de la marque.

Au fil des années, Xbox avait repris des couleurs et le fait le plus notable durant la présidence de Phil Spencer aura été le rachat d’Activision-Blizzard-King en 2022, qui aura là encore secoué l’industrie. On se rappellera aussi du lancement du Xbox Game Pass, qui a instauré une nouvelle habitude de consommation. Mais depuis la fermeture de nombreux studios, comme Tango Gameworks ou The Initiative, l’image du groupe a de nouveau été entachée, jusqu’au passage multiplateforme de Xbox qui a pu faire débat.

Sarah Bond s’en va aussi, mais Matt Booty reste Copilot

Malgré tout, on pouvait ressentir que ce départ était plus ou moins proche dans la mesure où Sarah Bond prenait de plus en plus d’espace. Elle avait été notamment grandement mise en avant lors des dernières prises de parole de Xbox comme lorsqu’il s’agissait de vanter les mérites de la prochaine génération de consoles, laissant supposer que le passage de flambeau était assez imminent. Mais nouveau coup de théâtre, puisque Sarah Bond a décidé de quitter Microsoft.

C’est ce que Phil Spencer indique dans son mail, sans indiquer les raisons derrière ce départ. Un choix surprenant, même si l’on comprend l’envie de Bond de ne pas s’engager plus longtemps chez Xbox tant la marque est aujourd’hui en difficulté. Mais on ne pourra pas s’empêcher d’émettre un doute sur le fait qu’elle soit partie d’elle-même, dans la mesure où aujourd’hui encore, elle postait un message sur LinkedIn dans lequel on la voit parler du futur de l’accessibilité chez Xbox. C’est d’ailleurs la seule du lot à ne pas avoir adressé un mail aux équipes ce soir (du moins, aucun mail n’a été révélé à la publication de cet article). On ne fera pas trop de conclusions hâtives pour autant.

Si Sarah Bond ne reprend pas les rênes, la suite logique aurait donc été de voir Matt Booty, président des Xbox Game Studios prendre le leadership. Ce n’est pourtant pas le cas. Certes, Booty prend du galon, puisqu’il est nommé Chief Content Officer et va officier aux côtés de la nouvelle PDG. Mais ce n’est pas lui le vrai nouveau capitaine à bord.

Découvrez Asha Sharma, ancienne vice-présidente de Meta et de Microsoft CoreAI

Cette nouvelle grande patronne de Xbox sera donc Asha Sharma. Un nom qui ne vous dit probablement rien, étant donné qu’elle n’était pas réellement affiliée à Xbox jusqu’ici.

Recrutée chez Meta, elle officiait plutôt en tant que présidente des produits Microsoft CoreAI. Une section qui, vous l’aurez deviné, était spécialisée dans l’avancée des outils d’intelligence artificielle. À la vue de l’insistance de Satya Nadella (PDG de Microsoft) sur le sujet de l’IA générative ces derniers temps, le message est on ne peut plus clair, et pas des plus subtils.

Voici ses premiers mots adressés aux équipes :

« Ma première mission est simple : comprendre ce qui fait notre succès et le préserver. Cela repose sur trois engagements. Premièrement, des jeux exceptionnels. Tout commence ici. Nous devons proposer des jeux exceptionnels, plébiscités par les joueurs, avant toute chose. Des personnages inoubliables, des histoires émouvantes, un gameplay innovant et une excellente créativité. Nous donnerons les moyens à nos studios, investirons dans des licences emblématiques et soutiendrons des idées novatrices. Nous prendrons des risques. Nous explorerons de nouvelles catégories et de nouveaux marchés où nous pourrons apporter une réelle valeur ajoutée, en nous appuyant sur ce qui compte le plus pour les joueurs. »

Elle continue en indiquant vouloir redresser l’image de la marque Xbox, tout en tentant de rassurer le public, notamment celui qui est attaché à la console Xbox en elle-même :

« Deuxièmement, le retour de Xbox. Nous réaffirmons notre engagement envers nos fans et joueurs Xbox de la première heure, ceux qui nous accompagnent depuis 25 ans, ainsi qu’envers les développeurs qui créent les univers et les expériences immersives plébiscités par les joueurs du monde entier. Nous célébrerons nos origines en réaffirmant notre engagement envers Xbox, à commencer par la console qui a façonné notre identité. Elle nous relie aux joueurs et aux fans qui investissent dans Xbox, et aux développeurs qui créent des expériences ambitieuses pour cette plateforme. Le jeu vidéo est désormais omniprésent, transcendant les limites d’un seul appareil. Avec notre expansion sur PC, mobile et cloud, l’expérience Xbox doit être fluide, instantanée et à la hauteur des communautés que nous servons. Nous lèverons les barrières pour que les développeurs puissent créer une seule fois et toucher les joueurs du monde entier, sans compromis. »

Enfin, elle termine par les transformations qu’elle veut apporter, et évidemment, le sujet de l’IA est aussi abordé, là encore pour apaiser les foules en indiquant ne pas vouloir inonder le marché de jeux créés de cette manière :

« Troisièmement, l’avenir du jeu vidéo. Nous assistons à la réinvention du jeu vidéo. Pour être à la hauteur des enjeux de cette époque, nous allons créer de nouveaux modèles économiques et de nouvelles façons de jouer en nous appuyant sur nos atouts actuels : des équipes, des personnages et des univers emblématiques que les joueurs adorent. Mais nous ne traiterons pas ces univers comme de simples licences statiques à exploiter et à monétiser. Nous construirons une plateforme et des outils partagés qui permettront aux développeurs et aux joueurs de créer et de partager leurs propres histoires. À mesure que la monétisation et l’IA évoluent et influencent cet avenir, nous ne privilégierons pas l’efficacité à court terme ni n’inonderons notre écosystème de jeux sans âme, conçus par des IA médiocres. Les jeux sont et resteront toujours un art, façonné par des humains et créé grâce aux technologies les plus innovantes que nous mettons à leur disposition. »

Il n’empêche que sa nomination à ce poste a de quoi questionner, étant donné qu’elle est relativement novice dans l’industrie du jeu vidéo. Rajoutez à cela les questions sur l’utilisation de l’IA (malgré ce discours de façade), et vous avez de quoi rendre l’avenir de Xbox pour le moins flou.