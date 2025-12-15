Débrief’ : Paramount/Warner Bros, Call of Duty et résumé Wholesome Snack
Rédigé par Jordan
L’année est sur le point de toucher à sa fin, et la semaine dernière a été le grand temps fort de 2025 avec la cérémonie des Game Awards. En dehors de ce show riche en annonces, d’autres actualités sont venues rythmer la semaine, et on vous résume tout cela en quelques minutes de vidéo afin de ne rien manquer.
Dans votre débrief’ de la semaine, on revient sur la saga du rachat de Warner Bros, qui devient sacrément compliquée avec l’arrivée en force de Paramount, décidé à ne pas laisser Netflix empocher le gros lot. On évoque également les changements à venir du côté de la série Call of Duty, et on fait également le tour de quelques annonces que l’on a pu retenir du Wholesome Snack, une conférence dédiée aux jeux mignons et colorés.
