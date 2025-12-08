Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Comme chaque semaine, on revient en vidéo sur l’actualité de ces derniers jours dans notre débrief’ hebdomadaire. On aurait pu croire que l’approche des Game Awards soit synonyme d’une actu en berne, mais loin de là, puisqu’il s’est passé pas mal de choses dans l’industrie la semaine dernière. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

debrief
video

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Calendrier des sorties jeux vidéo décembre 2025

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Calendrier des sorties jeux vidéo décembre 2025

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025

pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025

Débrief’: Game Awards, résumé Xbox Partner Showcase, Ubisoft et remaster Tales of

Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’: Game Awards, résumé Xbox Partner Showcase, Ubisoft et remaster Tales of

Débrief’ : Steam Machine, résumé State of Play Japan, MMO Horizon, Pokémon Pokopia

Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Steam Machine, résumé State of Play Japan, MMO Horizon, Pokémon Pokopia
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War
Magic The Gathering, petit retour sur l’extension Avatar le dernier maître de l’air
Image d\'illustration pour l\'article : Magic The Gathering, petit retour sur l’extension Avatar le dernier maître de l’air
EA Sports FC 26 dévoile l’événement Joga Bonito
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile l’événement Joga Bonito
Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026
Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile un nouveau trailer introduisant les Dark Angels et le Primarque Lion El’Johnson
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile un nouveau trailer introduisant les Dark Angels et le Primarque Lion El’Johnson
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.8 du jeu (Le Dahlia, retard de la version 4.0…)
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.8 du jeu (Le Dahlia, retard de la version 4.0…)
Geek Days Winter 2025 : Programme, invités, prix, Clair Obscur… Tout savoir sur l’événement
Image d\'illustration pour l\'article : Geek Days Winter 2025 : Programme, invités, prix, Clair Obscur… Tout savoir sur l’événement
Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre
When Sirens Fall Silent annoncé, un thriller psychologique qui mélange True Detective et L.A. Noire
pc
Image d\'illustration pour l\'article : When Sirens Fall Silent annoncé, un thriller psychologique qui mélange True Detective et L.A. Noire
Carmageddon: Rogue Shift – le jeu de course action des années 90 revient sur les pistes avec un nouvel opus
Image d\'illustration pour l\'article : Carmageddon: Rogue Shift – le jeu de course action des années 90 revient sur les pistes avec un nouvel opus
Netflix annonce le rachat de Warner Bros après d’ultimes négociations, pour 82,7 milliards de dollars
Image d\'illustration pour l\'article : Netflix annonce le rachat de Warner Bros après d’ultimes négociations, pour 82,7 milliards de dollars
Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story
Starship Troopers : Ultimate Bug War! – un FPS rétro annoncé sur PC et consoles pour 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Starship Troopers : Ultimate Bug War! – un FPS rétro annoncé sur PC et consoles pour 2026
Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026
Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded
Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier
Springs, Eternal : Le studio derrière Gone Home et Tacoma revient avec un nouveau jeu narratif à l’ambiance pesante
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Springs, Eternal : Le studio derrière Gone Home et Tacoma revient avec un nouveau jeu narratif à l’ambiance pesante
Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l’année 2026
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l’année 2026
SOL Shogunate : Incarnez une rônin de l’espace dans ce nouvel action-RPG intrigant
pc
Image d\'illustration pour l\'article : SOL Shogunate : Incarnez une rônin de l’espace dans ce nouvel action-RPG intrigant
ARC Raiders est le jeu le plus recherché sur Google cette année, voici le top 10
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARC Raiders est le jeu le plus recherché sur Google cette année, voici le top 10
Total War: Medieval III est annoncé, tout comme le DLC Lords of the End Times pour Total War: Warhammer III
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Total War: Medieval III est annoncé, tout comme le DLC Lords of the End Times pour Total War: Warhammer III
Cast Outs : Le jeu annulé par Sony de London Studio réapparait et prévoit une sortie en accès anticipé en 2027
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cast Outs : Le jeu annulé par Sony de London Studio réapparait et prévoit une sortie en accès anticipé en 2027
Wreckreation : Quelques semaines après le lancement, le studio derrière le jeu risque la fermeture
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Wreckreation : Quelques semaines après le lancement, le studio derrière le jeu risque la fermeture