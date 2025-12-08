Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War
Comme chaque semaine, on revient en vidéo sur l’actualité de ces derniers jours dans notre débrief’ hebdomadaire. On aurait pu croire que l’approche des Game Awards soit synonyme d’une actu en berne, mais loin de là, puisqu’il s’est passé pas mal de choses dans l’industrie la semaine dernière. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.
On revient d’abord sur le séisme qui a eu lieu dans le monde du divertissement avec le rachat de Warner Bros par Netflix, qui touche aussi les studios de jeux vidéo comme Rocksteady ou NetherRealm. On résume également le PC Gaming Show avec les annonces à retenir, tout en faisant le point sur l’avenir de la saga Total War, bien active pour son vingt-cinquième anniversaire. C’est sans oublier les autres actus du moment et les dates à ajouter au calendrier.
