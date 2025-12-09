Wholesome Snack 2025 : Voici 10 jeux adorables et cozy qu’il faut découvrir

Pour cette édition en amont des Game Awards 2025, le Wholesome Snack s’est recentré sur une vingtaine de titres. Si l’on vous invite à regarder la conférence dans son intégralité (en fin d’article), on vous propose une sélection des annonces majeures (et des jeux qui ont suscité notre intérêt).

Find Your Words

Plateformes : PC (Steam)

Parmi les annonces de la soirée, il y a celle de Find Your Words, un jeu d’aventure court et chaleureux qui célèbre la joie de nouer de nouvelles relations. Avec ses animaux sauvages, son site pittoresque et ses personnages chatoyants, le titre vous proposera une exploration calme où vous pourrez construire votre communauté et collectionner des symboles pour communiquer.

b-e-e-t-l-e: be right back!

Plateformes : PC (Steam, itch.io)

Drôle de nom pour drôle de jeu : b-e-e-t-l-e: be right back! est un jeu d’aventure qui se joue au clavier. Une suite au jeu de dactylographie où l’on devra partir à la recherche de notre scarabée de compagnie. Une épopée qui vous emmènera dans diverses contrées colorées à visiter tout en faisant de nombreuses rencontres sur le chemin. Bien sûr, le tout à votre rythme pour profiter pleinement d’un moment relaxant.

Bits & Bops

Plateformes : PC (Steam)

Un peu de rythme dans cette sélection, avec Bits & Bops, qui propose une collection de minijeux basés sur le tempo. Taper sur des clous au bon moment, appuyer sur la bonne touche pour immortaliser une photo unique, mettre le dancefloor en folie… Si vous aimez les Rhythm Paradise, cela devrait vous titiller. Et surprise, le jeu annonce un shadowdrop, autrement dit, il est disponible dès maintenant !

Cozy Caravan

Plateformes : PC (Steam), Switch, iOS, Android, Apple Arcade

Déjà disponible en accès anticipé depuis une bonne année, Cozy Caravan est venu officialiser la venue de sa version définitive 1.0. Cette aventure qui met en avant l’exploration a été très bien accueillie par la communauté et vous propose de prendre part à un périple à bord d’une vieille roulotte où il faudra confectionner de bons petits plats, tenir un stand pendant les jours de marché, et vendre ses créations. Si vous n’avez pas encore pris part à cette escapade, vous pourrez le faire début janvier, aussi bien sur PC que sur Switch et Apple Arcade.

D-topia

Plateformes : PC (Steam, Epic Games Store), Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series

Malgré sa situation, Annapurna Interactive semble avoir encore quelques contrats à honorer. Parmi ces derniers, il y a la création de Marumittu Games, jeune studio japonais, qui nous fera vivre une dystopie basée sur l’intelligence artificielle. D-topia, c’est son nom, comme le monde dans lequel on sera plongé. Ici, la vie est dirigée par une IA pour maximiser le bonheur des gens. Votre rôle sera de résoudre des énigmes pour continuer à faire prospérer cet idéal, le tout, à votre rythme.

ReStory

Plateformes : PC (Steam)

Revenons à un tout nouveau titre présenté, ReStory, un nouveau jeu de simulation de réparation de consoles. Enfin, entre autres, puisque vous devrez gérer votre propre atelier de réparation électronique dans un Japon du début des années 2000. Que ce soit de vieilles consoles, des téléphones portables, des Tamagotchi, des lecteurs de musiques ou d’anciens appareils photo, à vous de les remettre en état pour une seconde vie. Une bonne bouffée de nostalgie.

Lost and Found Co.

Plateformes : PC (Steam)

Prenez le concept de Où est Charlie, transposez-le en jeu vidéo, sublimez le tout avec de magnifiques niveaux colorés, et vous obtenez Lost and Found Co. En incarnant Ducky, un stagiaire dans une start-up qui aide les gens à retrouver leurs objets perdus, vous devrez inspecter de nombreux tableaux pour trouver les secrets cachés ci-et-là. La démo avait convaincu de nombreuses personnes curieuses et l’on connait désormais sa date de sortie finale : le 11 février prochain.

Moomintroll: Winter’s Warmth

Plateformes : PC (Steam)

Parce que le Wholesome Snack est également l’occasion de proposer quelques démos à picorer, il était impossible de ne pas évoquer celle de Moomintroll: Winter’s Warmth. Cette histoire inspirée des aventures de Moumine le Troll de Tove Jansson nous promet un voyage hivernal et touchant, où l’on suivra un héros réveillé un peu trop tôt de son hibernation. Un nouveau trailer a été dévoilé, pile pour les 80 ans de Moomin.

Verdant

Plateformes : PC (Steam)

Autre annonce de nouveau jeu à retenir, celle de Verdant, un jeu d’aventure qui se présente comme un récit initiatique à travers une Allemagne luxuriante et post-apocalyptique des années 1980. Vous suivrez le voyage d’un jeune aventurier qui tente de survivre dans ce nouveau monde, avec une escapade que l’on nous décrit comme douce amère. Une histoire de la façon dont le monde a changé et du rôle qu’ils joueront dans son avenir.

Thrifty Business

Plateformes : PC (Steam)

On termine sur une autre annonce, celle de Thrifty Business, par les créateurs du très apprécié Sticky Business. On reste assez proche de l’idée avec un jeu de simulation et de gestion, où cette fois-ci, vous allez devoir gérer votre friperie vintage inspirée des années 90. En fouillant quelques cartons, vous déciderez de les remettre en valeur pour les vendre dans votre petit espace convivial.

S’achève ainsi notre sélection. Bien sûr, d’autres titres sont à (re)découvrir, que ce soit dans le replay disponible plus bas, ou à travers certaines démos. C’est le cas de l’aventure maritime Zitifono, du RPG français Mirage : Miracle Quest et du roguelike deckbuilder de cuisine, Arcane Eats, à consulter sur la page Steam de l’événement.