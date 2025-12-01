Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler
Rédigé par Jordan
L’heure n’est pas encore à la pause côté actualité jeux vidéo, et comme chaque semaine, vous avez droit à votre débrief’ hebdomadaire pour tout rattraper en l’espace de quelques minutes seulement. On vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer dans le monde du jeu vidéo la semaine passée.
Thanksgiving oblige, la semaine dernière n’a finalement pas été très chargée étant donné que l’heure était à la fête et au repos Outre-Atlantique, mais on a tout de même eu quelques informations intéressantes chez CD Projekt Red à propos de l’avancée de The Witcher IV et Cyberpunk 2, sans parler de Stellar Blade 2 et Control 2, qui ont tous les deux fait parler à leur manière, sans oublier les adaptations d’Ubisoft qui commencent à bouger. On revient aussi sur quelques dates et les autres actualités du moment dans cette vidéo.
