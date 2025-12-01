Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)

Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés

Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale

Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »

Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale

EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck

Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus

EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck

Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année

Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon

La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?

Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre

Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows

Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un échec commercial, et Paradox admet que c’est un peu de sa faute

Ne comptez pas revoir The Witcher IV aux prochains Game Awards

Le PDG de l’Epic Games Store n’aime pas trop l’idée de vous informer que de l’IA générative a été utilisée dans un jeu

SEGA reconnait que le lancement d’éditions « complètes » de jeux comme Persona 5 Royal peut finir par lui porter préjudice

Nintendo rachète la majorité des parts de Bandai Namco Studios Singapore, qui devient Nintendo Studios Singapore

Cronos: The New Dawn dépasse les 500 000 exemplaires vendus depuis sa sortie

Le studio Splash Damage (Gears Tactics) va perdre une grande partie de ses employés après avoir quitté Tencent