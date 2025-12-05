Netflix annonce le rachat de Warner Bros après d’ultimes négociations, pour 82,7 milliards de dollars

Un séisme dans le monde du divertissement

Netflix et Warner Bros sont d’abord parvenus à un accord pour entrer dans une phase de négociation exclusive, qui excluait les autres participants. Selon The Wrap, Netflix aurait fait la plus grosse offre avec 30 dollars par action, tout en s’alignant sur Paramount avec une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars en cas d’échec. Cela s’est confirmé quelques heures plus tard avec l’officialisation du rachat, à hauteur de 87,2 milliards de dollars.

Après plusieurs enchères, Netflix a donc eu les faveurs de David Zaslav (PDG de Warner Bros) et compagnie, et on attend maintenant de savoir si les organismes de régulation vont approuver ce rachat, puisqu’il menace Hollywood dans son ensemble, milieu de plus en plus consolidé. Le New York Post révèle d’ailleurs que plusieurs responsables de la Maison Blanche commencent à se réunir pour contester cette acquisition. Là où le rachat par Paramount serait sans doute passé comme une lettre à la Poste, étant donné que la famille Ellison est une grande alliée de Donald Trump.

À la manière du rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft, il faut s’attendre à ce que cette acquisition soit très contestée. Warner Bros est l’un des plus gros studios hollywoodiens de l’histoire, qui est important pour les salles de cinéma. En témoigne cette année 2025 où il a enchainé les succès sur grands écrans, de Superman à Minecraft, en passant par Sinners et Weapons. Vendre cette entreprise au plus grand service de streaming, qui ne sort aucun film au cinéma, est forcément problématique pour toute l’industrie.

Quel avenir pour les jeux ?

Au-delà de ce que cela signifie pour le cinéma ou les services de streaming comme HBO, ce rachat aura aussi un impact sur le monde du jeu vidéo. Car Warner Bros Games est en péril depuis pas mal d’années maintenant en dehors de quelques succès comme Hogwarts Legacy, et Netflix a grandement calmé ses ambitions dans l’industrie, en faisant machine arrière sur sa production de titres AAA pour se concentrer sur le mobile.

Dans le communiqué faisant acte du rachat, Netflix ne mentionne jamais la division jeu vidéo. Seules les licences sont mentionnées, comme Harry Potter ou Squid Game. Pas un mot sur l’avenir de Warner Bros Games donc, alors que celui-ci était déjà dans une mauvaise situation. Ce qui est certain, c’est que l’éditeur est bien compris dans le lot, contrairement à Discovery qui est écarté.

Dans tous les cas, rien de tout cela ne sent bon pour Warner Bros Games, qui va encore se heurter à un changement de direction. Il est désormais inévitable que des licenciements soient annoncés dans plusieurs divisions du groupe, et la section jeu vidéo ne sera sans doute pas épargnée. Reste à savoir ce que Netflix compte faire des jeux Batman, Game of Thrones, Mortal Kombat et compagnie.