Débrief’ : Amazon Games en péril, Animal Crossing Switch 2 et résumé ID@Xbox
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Comme chaque semaine, on revient en vidéo sur l’actualité brûlante des derniers jours, le tout en quelques minutes seulement pour vous offrir un rapide rattrapage. Voici votre débrief’ hebdomadaire.
Et la semaine dernière, il aura surtout été question des déboires d’Amazon, qui a massivement licencié au sein de ses rangs, dont sa division gaming. De quoi l’amener à repenser sa stratégie MMO et stopper les frais sur certains jeux. On revient également sur l’annonce du portage d’Animal Crossing: New Horizons sur Switch 2, ainsi que sur quelques annonces du dernier ID@Xbox, tout en couvrant le reste de l’actualité à ne pas manquer.
Débrief’ : Halo sur PS5, le futur de Xbox, et les prochains remasters Tales of
Cet article peut contenir des liens affiliés