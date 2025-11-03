Débrief’ : Amazon Games en péril, Animal Crossing Switch 2 et résumé ID@Xbox

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 novembre (Hyrule Warriors, Sonic Rumble, Unbeatable…)

Fortnite x Les Simpson : Toutes les nouveautés de cette mini-saison totalement inédite pour le Battle Royale

Fortnite : Les mascottes débarquent dès ce 1er novembre avec la saison dédiée aux Simpson

Fortnite x Les Simpson : Les serveurs sont en ligne, découvrez dès maintenant la toute nouvelle carte inspirée de Springfield

Fortnite x Les Simpson : (Re)Vivez le mini-événement proposé par le Battle Royale pour le lancement de la saison spéciale

GTA 6 : Rockstar aurait viré 30 à 40 personnes qui cherchaient à se syndiquer, le studio parle quand à lui de « faute grave »

Fatal Fury: City of the Wolves se prépare à accueillir Chun-Li de Street Fighter avec un DLC prévu pour cet hiver

Lost in Random: The Eternal Die se met à jour gratuitement pour fêter Halloween

Fortnite x Les Simpson : Un événement spécial prévu à 16h pour lancer cette mini-saison inédite

EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Ultimate Scream

Capcom fait le point sur Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et ouvre les précommandes du jeu

The Witch’s Bakery : La sorcière-pâtissière parisienne sera aussi présente sur PS5 et Xbox Series en 2026

Plants vs. Zombies : Replanted est disponible dès maintenant sur PC et consoles

Netflix serait en lice pour racheter le groupe Warner Bros Discovery

Après avoir travaillé sur Fall Guys, des développeurs s’associent pour créer Panic Stations, studio spécialisé dans les jeux coop

La nouvelle génération de ce MMORPG mythique débarque enfin en Europe avec une bêta fermée

Arknights: Endfield entamera sa deuxième bêta à la fin du mois, un test technique est aussi prévu sur PS5

Transport Fever 3 : le célèbre jeu de gestion de transports s’offre un premier trailer de gameplay

Le remaster de Turok 2: Seeds of Evil est encore une fois de retour, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series

Silent Hill 2 Remake pourrait prochainement débarquer sur Xbox Series selon l’ESRB

Le film Call of Duty a trouvé ses scénaristes et son réalisateur, avec le créateur de la série Yellowstone

L’hécatombe continue chez Heart Machine, juste avant le lancement de son prochain jeu Possessor(s)