Nintendo Indie World : Le résumé complet des annonces du 7 août

Voici l’intégralité des annonces effectuées au cours de cet Indie World du 7 août 2025. Un showcase condensé de 15 minutes où 18 jeux ont donné des nouvelles ou se sont révélés.

Mina the Hollower

Date : 31 octobre 2025

On commence par un nouveau trailer pour Mina The Hollower. La création au pixel qui tache, venant du studio à qui l’on doit Shovel Knight, s’est montré durant quelques secondes pour nous informer de la sortie d’une version Switch 2. Le titre est toujours prévu pour le 31 octobre sur tous les supports.

Well Dweller

Date : 2026

Well Dweller est une toute nouvelle création de Kyle Thompson, développeur derrière Crypt Custodian et Islets. Il s’agit d’un metroidvania en 2D où nous incarnerons Glimmer, un petit oiseau déterminé à sauver les siens d’une méchante reine. Sortie en 2026 sur Switch et PC.

Neverway

Date : 2026

Annoncé il y a quelques mois, Neverway a confirmé une sortie sur Switch pour 2026. Rappelons qu’il s’agit d’un RPG en vue du dessus où l’on incarne une dénommée Fiona dans une aventure dark fantasy, le tout avec le pixel artist de Celeste et la présence de Disasterpeace, compositeur de Fez ou encore Hyper Light Drifter. Ça arrivera aussi sur PC.

Herdling

Date : 21 août 2025

Herdling nous fait de l’œil depuis son annonce. Certes, sans doute parce qu’il est développé par le studio derrière les très bons FAR : Lone Sails et FAR : Changing Tides, mais aussi pour son aventure mystique qu’il nous promet, à travers ses paysages alpins et ses forêts embrumées où l’on doit mener son troupeau. Une date a été dévoilée et fixée au 21 août.

Is This Seat Taken ?

Date : Disponible aujourd’hui

On l’avait déjà vu au Wholesome Direct en juin dernier, le puzzle game Is This Seat Taken ? revient dans cet Indie World. Il en profite pour nous montrer de nouveau son concept simple mais addictif de placement de petits personnages dans des conditions bien précises. Et surprise, il sort aujourd’hui sur PC et également sur Switch.

Little Kitty, Big City – The Picture Purrfect Update

Date : 2025

Le très sympathique et craquant Little Kitty, Big City est venu poser ses patounes afin de nous présenter sa mise à jour « The Picture Purrfect ». Au menu, de nouveaux endroits à explorer, de nouveaux personnages à rencontrer, et l’ajout d’un mode Photo. Une étape supplémentaire dans la personnalisation de notre boule de poils est même franchie avec la possibilité de changer sa couleur, ses yeux et autres caractéristiques. La MAJ arrive cette année.

Content Warning

Date : 2026 (Consoles Switch)

Dans la famille jeu de streamers, nous demandons Content Warning. Disponible depuis le 1er avril 2024, le titre demande d’explorer en coopération les couloirs d’une zone remplie de créatures effrayantes et meurtrières, tout en réalisant des clips vidéo pour gagner des vues. Et nous apprenons aujourd’hui que le titre arrivera sur les deux Switch en 2026.

BALL x PIT

Quand Devolver Digital s’affiche, c’est souvent bon signe : dévoilé plus tôt en juin, BALL x PIT est venu passer une tête (avec sa pomme dessus) pour nous confirmer une date de sortie. Ce mélange de casse-brique et shooter au soupçon de roguelite sortir le 15 octobre sur ses plateformes déjà annoncées, et plus tard cet hiver sur Switch 2

Ultimate Sheep Raccoon

Date : Hiver 2025

Ultimate Sheep Raccoon, déjà annoncé sur PC, compte aussi amener son concept barré sur les deux Switch. La suite de Ultimate Chicken Horse nous ressortira une recette party game avec des courses remplies d’obstacles et de power-ups jouables jusqu’à huit joueurs et joueuses, le tout avec du cross platform. Le titre arrivera cet hiver.

Glaciered

Date : Hiver 2025

Celui-ci avait déjà été annoncé, il est venu confirmer une version Switch 2, déjà évoquée comme une exclusivité console temporaire. Glaciered se présente comme un jeu d’action de science-fiction avec une touche de RPG qui se déroule sur une Terre du futur, dans 65 millions d’années plus précisément, où la surface a été entièrement transformée en couche de glace.

Mash-up final

On a ensuite eu droit au traditionnel mash-up qui survole généralement des jeux pas vraiment nouveaux et qui n’ont rien de vraiment neuf à annoncer. Dans tout cela, on retient éventuellement les nouvelles de Winter Burrow, qui confirme une arrivée pour cet hiver, ainsi que Tiny Bookshop qui ajoute une version Switch au dernier moment, sa sortie étant prévue pour aujourd’hui. Idem pour Caves of Qud, déjà disponible sur PC.

Voici la liste des autres jeux présentés ainsi que leur date de sortie :

Winter Burrow – hiver 2025

Undusted: Letters to the Past – octobre 2025

Tiny Bookshop – 7 août 2025

Caves of Qud – hiver 2025

Strange Antiquities – 17 septembre 2025

OPUS: Prism Peak – automne 2025

Go-Go Town – 2026

UFO 50 – 7 août 2025

C’est donc bien sur ce mashup que cet Indie World se finit. Même pas un petit quelque chose croustillant pour finir. Les plus raisonnables auront eu raison tandis que la date de l’arlésienne Hollow Knight Silksong continue désespérément de se faire désirer. Au moins, il sera jouable à la Gamescom, tant chez Xbox que Nintendo. Pour le reste, nous noterons surtout de ce showcase la date de sortie de Herdling, ainsi que l’annonce de Well Dweller. Et vous, un titre à retenir ? Vous pouvez en tout cas rattraper ci-dessous l’intégralité de la conférence (à partir de 28:40), de quoi saisir le contexte de notre miniature d’article.