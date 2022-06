Accueil » Actualités » Débrief’ : Summer Game Fest, résumé conférences et Call of Duty Modern Warfare 2

A chaque dimanche son débrief’ : dans cette vidéo, notre équipe vous résume l’actualité des derniers jours. La semaine a surtout été marquée par les conférences du non-E3 en cette période de Summer Game Fest. On vous propose ainsi une sélection des annonces des conférences, allant de Devolver Digital à Guerrilla Collective en passant par le Future Games Show et le Tribeca Games Festival, sans oublier la présentation de Call of Duty Modern Warfare II.