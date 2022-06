Accueil » Actualités » Débrief’ : Sonic Frontiers, Pokémon Violet et Écarlate, Dragon Age 4 et Warhammer

A chaque dimanche son débrief’ : ce week-end ne déroge pas à la règle et notre équipe vous propose un survol de l’actualité de la semaine avec une vidéo de moins de 10 minutes. Dans celle-ci, on évoque bien sûr le State of Play, qu’on avait déjà résumé, mais aussi la présentation de Sonic Frontiers qui n’a pas convaincu tout le monde.

Une autre présentation a eu lieu, celle de Pokémon Violet et Pokémon Écarlate, qui a lâché une date de sortie, ainsi que celle des jeux Warhammer, avec plusieurs annonces. On parlera aussi du nouveau nom de Dragon Age 4, du prochain jeu édité par Amazon et de bien d’autres actualités.