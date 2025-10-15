Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois

Si vous aviez encore un peu de temps en octobre…

Mis en lumière lors de la dernière Gamescom, lors d’un Opening Night Live qui a peu l’habitude de consacrer du temps à des projets indépendants, Death by Scrolling est un roguelike vertical qui vous demande d’avance inexorablement pour ne pas vous faire rattraper par le défilement de l’écran. Un titre avec une bonne rejouablité, qui nous permet de choisir entre différents personnages, chacun ayant leurs propres spécificités et du loot à récupérer en chemin. Bref, une formule de roguelike classique, à laquelle on ajoute une contrainte de temps et de stress permanent avec le défilement vertical.

Et on sait maintenant quand il sera possible de poser nos mains dessus, et cela arrivera plus tôt que prévu. Le studio nous surprend en se calant une sortie au 28 octobre prochain, parce que bien entendu, le calendrier n’était déjà pas assez chargé comme cela.

Death by Scrolling sera disponible sur PC via Steam dans un premier temps. Des versions PlayStation, Xbox et Switch arriveront plus tard.