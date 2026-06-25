Dead or Alive 6: Last Round vient à peine de sortir qu’un nouveau DLC est annoncé pour cet été

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Que l’on apprécie ou non Dead or Alive 6, force est de reconnaître que Koei Tecmo utilise ici un système économique qui a de quoi taper sur le système. Alors qu’il aurait pu faire l’effort de regrouper une grande partie des multiples DLC sortis à ce jour dans le jeu via la sortie de Dead or Alive 6: Last Round, l’éditeur a préféré livrer une version encore très lacunaire, sans grand ajout. Le culot est tel qu’il se permet aujourd’hui d’annoncer un nouveau DLC.

Dead or Alive 6: Last Round

Le top départ de la foire aux DLC

Et quand on parle de nouveaux DLC pour ce Dead or Alive 6: Last Round, on ne parle pas des inévitables costumes qui finiront par arriver dans les prochaines semaines. Il est ici question d’un véritable nouveau personnage, totalement inédit pour la licence, et qui arrivera cet été. Le genre de bonus qui aurait pu rendre Dead or Alive 6: Last Round beaucoup plus attrayant qu’il ne l’est aujourd’hui.

Koei Tecmo et Team Ninja ont dévoilé un premier concept-art pour Minato, qui n’est pas le père de Naruto, mais une jeune femme que l’on découvre brièvement avec ce seul artwork. On nous précise que sa sortie est prévue pour cet été dans Dead or Alive 6: Last Round (et donc pas dans le Dead or Alive 6 de base évidemment), et on imagine que l’EVO de ce week-end pourrait être l’endroit idéal pour nous montrer à quoi ressemble son gameplay.

Dead or alive 6 1

Concept-art pour Minato dans Dead or Alive 6: Last Round

Annoncer cela le jour de la sortie de Dead or Alive 6: Last Round est tout de même assez osé, surtout quand on voit le jeu être la cible de nombreuses critiques par rapport à son contenu via Steam.

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Jaquette de Dead or Alive 6 Last Round
Dead or Alive 6 Last Round
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Date de sortie : 25/06/2026

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