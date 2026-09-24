Abondance de veine Aniimo : comment obtenir le Prismana de la semaine du 21 au 28 septembre ?

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L’apparition d’un Prismana dans Aniimo est toujours un événement. La faute à la rareté de ces variantes d’Aniimo aux couleurs chatoyantes mais qui demandent surtout une rigueur pour pouvoir les obtenir. On vous explique tout ce qu’il faut faire pour obtenir le Prismana de la semaine du 21 au 28 septembre dans l’événement Abondance de veine.

Aniimo événement Abondance de veine
Evénement Abondance de veine dans Aniimo // Source : ActuGaming

Comment déclencher l’apparition du Prismana ?

Un Prismana est un Aniimo à l’apparence vraiment différente des autres de son espèce, très rares, type arc-en-ciel. Ils apparaissent essentiellement lors d’un changement météorologique entraînant un Flux Prismana. En général, chaque région de la carte dispose de son Prismana, mais d’autres peuvent apparaître lors d’événements ou grâce à des oeufs spécifiques. Pour forcer leur apparition, vous pouvez utiliser les sites de Floraison, ces tiges herbeuses magiques présentes en au moins un à deux exemplaires par région. Un conseil : si le jeu vous dit qu’un Prismana est apparu, foncez, car son maintien n’est pas garanti sur une longue durée et le voir revenir vous prendra sûrement du temps.

Aniimo illustration floraison 1

Site de Floraison – Aniimo // Source : ActuGaming

Voici comment déclencher le Flux Prismana en détail :

  • Changer la météo :
    • Obtenez un badge d’argent dans la région pour pouvoir agir sur la météo. Utilisez un cristal Prismana pour déclencher un Flux Prismana dans la limite de 3 par jour.
  • Enrichissement de Floraison :
    • Pour pouvoir enrichir un site de Floraison, vous devrez d’abord obligatoirement obtenir le badge de bronze de la région concernée, en récoltant la plupart du temps 40% des Aniimo de la région. Faites attention, certaines variantes d’Aniimo déjà connus n’apparaissant pas en « Nouv. », vous pourriez passer à côté de certains.
    • Une fois ceci fait, vous pouvez déclencher l’enrichissement de la zone dans le menu dédié (1 recharge gratuite par jour) sinon utilisez les essences de veine pour y accéder. Vous pouvez même infuser l’enrichissement pour provoquer l’apparition de certains types d’Aniimo. Cela provoquera une apparition massive d’Aniimo pendant 3 minutes seulement.
    • On vous recommande d’utiliser les Culbuton à lancer pour ramasser deux paquets de 10 Aniimo et ainsi aller plus vite que Aniipod par Aniipod, en assurant en plus la capture garantie. Ils sont disponibles à l’achat chez Joff pour 200 000 crédits.
    • Une fois le lot capturé, libérez l’énergie Prismatique de la Floraison pour faire monter le niveau de l’énergie Prismatique. Quand le taux parvient à « Plein », vous êtes assuré de déclencher un Flux Prismana.

Notez quelques astuces qui vous aideront dans votre chasse :

  • Parfois, vous obtiendrez un coup de chance lors d’une capture. Cela vous confèrera 0,6% de chance de déclencher un Flux Prismana à chaque fois.
  • Vous pouvez accélérer l’apparition massive des Aniimo avec les Fruits de veine plutôt que l’Essence de veine.
  • Ne tuez pas ou n’affrontez pas les Aniimo, il suffit ici de les capturer. Pensez à les faire analyser au Terminal de recherche ensuite.

Prismana du 21 au 28 septembre

Aniimo malosabre prismana evenement 4 6

Aniimo : Malosabre, prismana de la semaine // Source : ActuGaming

Le Prismana de cette semaine n’est autre que Malosabre dans une version rose et blanc absolument magnifique (éléments Glace et Lumière). Ici, la routine ne change pas ! Montez le niveau d’enrichissement de la région concernée sur le site de Floraison pour déclencher l’apparition du Prismana un peu plus loin 200 m au sud-ouest (voir notre carte ci-dessous). On vous recommande de le capturer avec un Cube étincelant pour en plus bénéficier d’une variante Etincelante. L’événement annonce aussi une recrudescence des Osky de nuit ainsi que 50% supplémentaire d’énergie Prismatique lors d’un enrichissement le week-end (trois fois maximum).

  • Région concernée : Crête des crocs
  • Niveau conseillé : 30-35

D’autres Prismana de la semaine seront à découvrir jusqu’au 26 octobre dont Méliflore, Coléobée et Inferlupin. Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo sur notre page dédiée.

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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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