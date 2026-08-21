Cyberpunk Edgerunners II se dévoile peu plus et sera diffusé sur Netflix dès le mois d’octobre
Quand bien même Cyberpunk Edgerunners II ne reprend pas le même casting que celui de la première saison, les fans de cette dernière ont plus que hâte de mettre à nouveau un pied dans Night City pour voir comment le studio Trigger va réussir à nous
briser le coeur fasciner. Cette deuxième saison bénéficie d’une nouvelle bande-annonce qui nous permet enfin de poser une date définitive sur le calendrier.
Un sacré chaos attend Night City
Plutôt que de payer un abonnement Netflix pour profiter de six petites heures d’exclusivité sur une présentation de GTA 6, il sera sans doute préférable de s’abonner au service pour voir Cyberpunk Edgerunner II à la place, qui sera diffusé dès le 20 octobre prochain. Cette deuxième saison comportera 10 épisodes, et on en voit un nouvel aperçu dans cette nouvelle bande-annonce, qui reste pour l’instant difficile à déchiffrer en raison de son caractère très frénétique.
Au moins, le ton est donné avec la promesse que « Night City va brûler à nouveau ». Pour rappel, on suivra ici quatre personnages : Weak Kingsley, un Edgerunner vétéran ; D, un netrunner de la « Snake Nation » qui est à la recherche du meurtrier qui a anéanti son clan ; Talia Yang, jeune femme qui préfère les bas-fonds malgré son origine ; et Roman Carax, qui va suivre tout ce qu’il se passe avec une caméra à la main.
Rendez-vous le 20 octobre prochain pour savoir si tout ce beau monde réussira à nous faire oublier le casting mémorable de la première saison.