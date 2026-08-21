Cyberpunk Edgerunners II se dévoile peu plus et sera diffusé sur Netflix dès le mois d’octobre

Un sacré chaos attend Night City

Plutôt que de payer un abonnement Netflix pour profiter de six petites heures d’exclusivité sur une présentation de GTA 6, il sera sans doute préférable de s’abonner au service pour voir Cyberpunk Edgerunner II à la place, qui sera diffusé dès le 20 octobre prochain. Cette deuxième saison comportera 10 épisodes, et on en voit un nouvel aperçu dans cette nouvelle bande-annonce, qui reste pour l’instant difficile à déchiffrer en raison de son caractère très frénétique.

Au moins, le ton est donné avec la promesse que « Night City va brûler à nouveau ». Pour rappel, on suivra ici quatre personnages : Weak Kingsley, un Edgerunner vétéran ; D, un netrunner de la « Snake Nation » qui est à la recherche du meurtrier qui a anéanti son clan ; Talia Yang, jeune femme qui préfère les bas-fonds malgré son origine ; et Roman Carax, qui va suivre tout ce qu’il se passe avec une caméra à la main.

Rendez-vous le 20 octobre prochain pour savoir si tout ce beau monde réussira à nous faire oublier le casting mémorable de la première saison.