Cyberpunk Edgerunners 2 s’offre une nouvelle bande-annonce complète folle et sanglante avant sa sortie

Nouvel aperçu de la VF avant la diffusion

Ce nouveau trailer de Cyberpunk Edgerunners 2 n’aide pas réellement à y voir plus clair, il faut bien l’admettre. TRIGGER conserve encore des atouts dans sa manche et n’ose pas réellement encore nous dire de quoi va parler cette saison 2, en dehors des détails donnés sur le quatuor principal de ces épisodes. Un groupe qu’on ne voit d’ailleurs jamais totalement réuni, mais où chaque personnage aura des liens avec les autres, notamment via la caméra du jeune Roman, qui filmera les exploits de tout ce beau monde.

Et cette bande-annonce (aussi disponible en VF) ne va surtout pas de main morte lorsqu’il s’agit de montrer la violence des personnages. Vous y verrez beaucoup de sang, ou de têtes qui explosent ici, donc âmes sensibles s’abstenir (mais vous devriez être habitués avec la première saison).

La vidéo fait aussi dans le montage épileptique (là encore, gare à vous) pour un résultat très particulier, qui offre une frénésie d’images que l’on a parfois du mal à comprendre.

Il ne nous reste de toute façon plus que quelques jours à attendre pour démêler tout cela puisque la série sera disponible sur Netflix dans son intégralité dès le 20 octobre prochain. Une nouvelle affiche, disponible ci-dessous, a aussi été partagée.