Cyberpunk Edgerunners 2 s’offre une nouvelle bande-annonce complète folle et sanglante avant sa sortie

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Pendant un temps, le studio TRIGGER affirmait haut et fort que Cyberpunk Edgerunners n’était qu’un one-shot, qui ne conduirait pas à une saison 2. Mais la popularité de la série a changé les choses, motivant le studio à se repencher sur Night City avec de nouveaux personnages en tête. Cette deuxième saison est sur le point de sortir, mais avant cela, on découvre une ultime bande-annonce.

Cyberpunk Edgerunners II // Source : Trigger

Nouvel aperçu de la VF avant la diffusion

Ce nouveau trailer de Cyberpunk Edgerunners 2 n’aide pas réellement à y voir plus clair, il faut bien l’admettre. TRIGGER conserve encore des atouts dans sa manche et n’ose pas réellement encore nous dire de quoi va parler cette saison 2, en dehors des détails donnés sur le quatuor principal de ces épisodes. Un groupe qu’on ne voit d’ailleurs jamais totalement réuni, mais où chaque personnage aura des liens avec les autres, notamment via la caméra du jeune Roman, qui filmera les exploits de tout ce beau monde.

Et cette bande-annonce (aussi disponible en VF) ne va surtout pas de main morte lorsqu’il s’agit de montrer la violence des personnages. Vous y verrez beaucoup de sang, ou de têtes qui explosent ici, donc âmes sensibles s’abstenir (mais vous devriez être habitués avec la première saison).

La vidéo fait aussi dans le montage épileptique (là encore, gare à vous) pour un résultat très particulier, qui offre une frénésie d’images que l’on a parfois du mal à comprendre.

Il ne nous reste de toute façon plus que quelques jours à attendre pour démêler tout cela puisque la série sera disponible sur Netflix dans son intégralité dès le 20 octobre prochain. Une nouvelle affiche, disponible ci-dessous, a aussi été partagée.

Cyberpunk edgerunners 2 scaled 1

Affiche de Cyberpunk Edgerunners 2 // Source : Netflix

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Jaquette de Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
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Date de sortie : 10/12/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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