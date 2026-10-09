Cyberpunk 2077 décroche son adaptation au cinéma avec Paramount qui produira le film

Un premier producteur qui fait très peur

David Ellison sait qu’il faut désormais miser sur les adaptations de jeux en films, et il l’a montré en débloquant la situation autour de l’adaptation de Call of Duty. Il pêche aujourd’hui un autre très grand nom en s’accordant les droits du film Cyberpunk 2077, qui sera donc géré par Paramount Pictures, division de l’énorme entreprise qu’est Skydance aujourd’hui (qui compte aussi Warner Bros).

Deadline révèle cela en indiquant dans le même temps qu’un producteur a déjà été rattaché au projet. Il s’agit de Lorenzo di Bonaventura, connu pour avoir travaillé sur les films G.I. Joe ou encore sur les films Transformers, sans oublier l’excellent, que dis-je, l’inégalable Madame Web. Un CV qui a donc bien du mal à rassurer, même si le reste dépendra surtout de la personne qui réalisera le film, et du casting principal. On ignore si le film adaptera directement le jeu, Deadline précisant juste que l’action se déroulera dans le même univers. Ne pas avoir Keanu Reeves au casting serait pourtant une sacrée occasion manquée, au même titre qu’un Idris Elba, mais allez savoir.

Pas encore de date de tournage pour ce projet, qui devrait demander pas mal de temps.