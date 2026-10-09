Cyberpunk 2077 décroche son adaptation au cinéma avec Paramount qui produira le film

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À l’heure où Hollywood adapte tout et n’importe quoi, on ne pouvait imaginer un monde où l’un des jeux les plus célèbres de la décennie ne finirait pas sur grand écran tôt ou tard. C’est désormais acté pour Cyberpunk 2077, qui se dirige tout droit vers les salles de cinéma avec l’aide de Paramount.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 // Source : CD Projekt Red

Un premier producteur qui fait très peur

David Ellison sait qu’il faut désormais miser sur les adaptations de jeux en films, et il l’a montré en débloquant la situation autour de l’adaptation de Call of Duty. Il pêche aujourd’hui un autre très grand nom en s’accordant les droits du film Cyberpunk 2077, qui sera donc géré par Paramount Pictures, division de l’énorme entreprise qu’est Skydance aujourd’hui (qui compte aussi Warner Bros).

Deadline révèle cela en indiquant dans le même temps qu’un producteur a déjà été rattaché au projet. Il s’agit de Lorenzo di Bonaventura, connu pour avoir travaillé sur les films G.I. Joe ou encore sur les films Transformers, sans oublier l’excellent, que dis-je, l’inégalable Madame Web. Un CV qui a donc bien du mal à rassurer, même si le reste dépendra surtout de la personne qui réalisera le film, et du casting principal. On ignore si le film adaptera directement le jeu, Deadline précisant juste que l’action se déroulera dans le même univers. Ne pas avoir Keanu Reeves au casting serait pourtant une sacrée occasion manquée, au même titre qu’un Idris Elba, mais allez savoir.

Pas encore de date de tournage pour ce projet, qui devrait demander pas mal de temps.

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Jaquette de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
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Date de sortie : 26/09/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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