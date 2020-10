Cyberpunk 2077 met en avant ses grosses cylindrées et la mode vestimentaire dans de nouvelles vidéos

A l’occasion du quatrième Night City Wire, CD Projekt Red s’est concentré sur un aspect bien spécifique de Cyberpunk 2077, à savoir la conduite. C’est donc tout naturellement qu’un nouveau trailer a été présenté, avec les plus beaux véhicules de Night City.

Les voitures du futur

On nous promet ainsi que chaque voiture que l’on pourra acheter sera totalement unique, avec des sensations totalement différentes entre chacune et un look que l’on ne verra pas deux fois en jeu.

Plusieurs vidéos nous montrent ensuite comment ont été enregistrés les sons des nombreux véhicules du jeu. Et puisque la Porsche de Johnny Silverhand a été présentée, c’est l’occasion de mettre une nouvelle fois en avant Keanu Reeves et la marque Arch Motorcycle, qui ont conçu une nouvelle moto pour le jeu.

La mode de 2077

Le deuxième axe principal de ce Night City Wire concernait le style vestimentaire, qui a une place très importante au sein de l’univers et qui détermine la classe sociale à laquelle les gens appartiennent. On retrouve alors par exemple ceux qui préfèrent le kitsch, pour allier style et confort, à contrario des adeptes du styles néomilitaires, pour qui la matière noble du vêtement compte avant tout.

Enfin, un dernier court teaser a été dévoilé, où l’on peut voir V recevoir quelques conseils pour s’en sortir au sein de l’impitoyable Night City.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One, Stadia, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X | S. Le titre est toujours disponible en précommande :