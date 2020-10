Cyberpunk 2077 : un quatrième Night City Wire prévu le 15 octobre

La sortie de Cyberpunk 2077 se rapproche, et cela se fait sentir dans la communication de CD Projekt Red, qui multiplie ses Night City Wire. Alors que le jeu vient tout juste de passer gold, le studio a visiblement encore beaucoup de choses à raconter puisqu’un nouveau Night City Wire vient d’être annoncé.

The 4th episode of Night City Wire is coming next Thursday, October 15 at 6PM CEST! This time, we'll go into details about the looks, sounds, and specs of #Cyberpunk2077 vehicles. As usual, you can expect new gameplay footage, announcements, and more!

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 8, 2020