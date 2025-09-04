Test Cronos: The New Dawn – Un brillant mélange de Dead Space et de Silent Hill signé Bloober Team

Durée de vie

Histoire principale

15 heures

Histoire et quêtes annexes

20 heures

Collectionneur

30 heures

Jaquette de Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 05/09/2025

  • Une ambiance immersive dantesque
  • Une narration et un lore solide...
  • Un aspect survival-horror très assumé
  • Une bonne durée de vie
  • Des choix aux vraies conséquences
  • Un sound-design parfait
  • Techniquement presque irréprochable
  • Une difficulté progressive et bien calibrée
  • Un peu trop couloir et parfois trop prévisible
  • ... mais assez opaques
  • Déplacements par moments trop lourds
  • L'incinération des cadavres mise en retrait
  • Quelques bugs de collision
  • L'absence de doublage polonais
8

Cronos: The New Dawn est sans conteste l’une des plus belles réussites de Bloober Team, habituée aux jeux moyens/bons depuis The Medium et vivement critiquée pour cela. Leur nouveau jeu n’est pas sans défaut toutefois, mais il parvient à insuffler ce supplément d’âme qu’il manque parfois aux jeux du même genre, en incorporant énormément de lore précieux et parfois bien caché, mettant à profit son excellence sonore et son univers oppressant pour garantir une ambiance absolument fantastique (et nauséabonde). Le jeu excelle aussi dans la gestion du survival-horror extrêmement bien travaillée, rendant hommage aux productions comme Dead Space ou Silent Hill tout en se singularisant avec ses mécaniques de fusion bien trouvées. Restent des déplacements alourdis pour rien par moments, avec un manque de dynamisme dans certaines séquences, ainsi qu’un inventaire maladroitement limité, empêchant la bonne utilisation du feu pour contrer les fusions. On notera aussi un aspect trop couloir rendant le jeu assez prévisible, mais qui permet de maintenir la narration et la dramaturgie à hauts niveaux. Les équipes semblent avoir mis du cœur à l’ouvrage en ayant digéré leurs précédentes productions (et en répétant à l’envi la phrase « Telle est notre vocation » dans le jeu d’ailleurs). Cela fait clairement du bien à voir, si tant est que l’on soit bien accroché de l’estomac.

