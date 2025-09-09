Bloober Team dévoile des premiers chiffres de ventes pour Cronos: The New Dawn

Un début encourageant ?

Dans un rapport publié en ligne, Bloober Team indique avoir vendu au moins 200 000 exemplaires de Cronos: The New Dawn (chiffre arrêté au 8 septembre). Mais ce chiffre ne prend en compte que les ventes de l’édition numériques du titre, et non pas celles de son édition physique, qui ne sont pas encore communiquées. De plus, le studio précise que le jeu a été wishlisté plus d’un million de fois. Une manière de dire que les ventes devraient continuer dans les semaines à venir, surtout lors des fêtes de fin d’année et durant d’éventuelles périodes de promotions.

Pour remettre cela en perspective, Bloober Team avait expédié 1 million d’exemplaires de Silent Hill 2 Remake en un même laps de temps. Mais la situation est aujourd’hui bien différente, étant donné qu’une nouvelle licence n’a pas la même aura que la série de Konami, dont le retour était attendu au tournant. Et dans une période aussi chargée que ce début septembre, ce chiffre est à remettre en perspective, en attendant de savoir quels étaient les objectifs de ventes de Bloober Team.

Cronos: The New Dawn est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Notre test est déjà disponible pour en savoir plus sur le jeu.