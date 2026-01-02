Bloober Team (Cronos: The New Dawn, Sillent Hill 2) tease l’annonce de son prochain projet et donne rendez-vous en février

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Bloober Team est désormais un studio multitâche, avec plein de projets sur le feu à la fois. S’il prépare bien le retour du premier Silent Hill avec un remake aussi ambitieux que celui de Silent Hill 2, il prévoit également de sortir ses propres nouvelles licences, à l’image de Cronos: The New Dawn. L’un de ces projets est sur le point d’être révélé, puisque le studio a publié un compte à rebours sur un mystérieux site.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 05/09/2025

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Cronos: The New Dawn dépasse les 500 000 exemplaires vendus depuis sa sortie

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Cronos: The New Dawn dépasse les 500 000 exemplaires vendus depuis sa sortie

Bloober Team dévoile des premiers chiffres de ventes pour Cronos: The New Dawn

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bloober Team dévoile des premiers chiffres de ventes pour Cronos: The New Dawn

Test Cronos: The New Dawn – Un brillant mélange de Dead Space et de Silent Hill signé Bloober Team

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Test Cronos: The New Dawn – Un brillant mélange de Dead Space et de Silent Hill signé Bloober Team

Cronos: The New Dawn : « Si cela reste dans l’esprit des gens, ce serait déjà un grand succès », Bloober Team se confie à nous avant la sortie du jeu

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Cronos: The New Dawn : « Si cela reste dans l’esprit des gens, ce serait déjà un grand succès », Bloober Team se confie à nous avant la sortie du jeu
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Bloober Team (Cronos: The New Dawn, Sillent Hill 2) tease l’annonce de son prochain projet et donne rendez-vous en février
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bloober Team (Cronos: The New Dawn, Sillent Hill 2) tease l’annonce de son prochain projet et donne rendez-vous en février
Le jeu de combat free-to-play 2XKO sortira sur PS5 et Xbox Series le 20 janvier
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de combat free-to-play 2XKO sortira sur PS5 et Xbox Series le 20 janvier
Atlus continue de presser Persona 5 comme un citron avec un nouveau spin-off, qui a pour but de vous remettre au sport
Image d\'illustration pour l\'article : Atlus continue de presser Persona 5 comme un citron avec un nouveau spin-off, qui a pour but de vous remettre au sport
PlayStation Plus Essentials : Voici les jeux à venir dans l’abonnement en Janvier 2026
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Essentials : Voici les jeux à venir dans l’abonnement en Janvier 2026
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°16
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°16
Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite une bonne année 2026 !
Image d\'illustration pour l\'article : Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite une bonne année 2026 !
Shawn Layden (ex-PlayStation) revient sur l’importance des exclusivités pour les consoles
Image d\'illustration pour l\'article : Shawn Layden (ex-PlayStation) revient sur l’importance des exclusivités pour les consoles
Persona : Atlus parlera enfin du futur de la série en 2026, pour le trentième anniversaire
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Persona : Atlus parlera enfin du futur de la série en 2026, pour le trentième anniversaire
Voici les 12 jeux qui ont rapporté le plus d’argent sur Steam en 2025
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Voici les 12 jeux qui ont rapporté le plus d’argent sur Steam en 2025
GOG vient d’être revendu par CD Projekt et change de mains, ou presque
pc
Image d\'illustration pour l\'article : GOG vient d’être revendu par CD Projekt et change de mains, ou presque
Sword and Fairy 4 a droit à un remake sur Unreal Engine 5, et beaucoup le comparent déjà à Clair Obscur: Expedition 33
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Sword and Fairy 4 a droit à un remake sur Unreal Engine 5, et beaucoup le comparent déjà à Clair Obscur: Expedition 33
7 bandes-son de jeux vidéo passées inaperçues en 2025
Image d\'illustration pour l\'article : 7 bandes-son de jeux vidéo passées inaperçues en 2025
Falcom fait le point sur ses projets en cours, avec de nouveaux jeux Trails et Ys encore non annoncés
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Falcom fait le point sur ses projets en cours, avec de nouveaux jeux Trails et Ys encore non annoncés
Le film Sleeping Dogs avance après des années d’errance et trouve enfin son réalisateur
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Sleeping Dogs avance après des années d’errance et trouve enfin son réalisateur
Le jeu mobile Granblue Fantasy arrive bien trop tard sur Steam, en laissant de côté les vétérans
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu mobile Granblue Fantasy arrive bien trop tard sur Steam, en laissant de côté les vétérans
Konami espère désormais pouvoir sortir un jeu Silent Hill par an
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Konami espère désormais pouvoir sortir un jeu Silent Hill par an
Les 30 jeux vidéo qu’il ne fallait pas manquer en 2025
Image d\'illustration pour l\'article : Les 30 jeux vidéo qu’il ne fallait pas manquer en 2025
EA Sports FC 26 dévoile la troisième équipe Jokers Hiver
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la troisième équipe Jokers Hiver
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Jokers Hiver
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Jokers Hiver
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°15
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°15
L’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël 2025 !
Image d\'illustration pour l\'article : L’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël 2025 !
007 First Light n’arrivera pas à la date prévue, le jeu James Bond aura deux mois de retard
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light n’arrivera pas à la date prévue, le jeu James Bond aura deux mois de retard
Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty et pilier d’Electronic Arts, est décédé suite à un accident de voiture
Image d\'illustration pour l\'article : Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty et pilier d’Electronic Arts, est décédé suite à un accident de voiture
Bleach Mirrors High : Le manga sera à nouveau adapté en jeu mobile, sortie prévue à l’été 2026
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Bleach Mirrors High : Le manga sera à nouveau adapté en jeu mobile, sortie prévue à l’été 2026