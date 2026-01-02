Bloober Team (Cronos: The New Dawn, Sillent Hill 2) tease l’annonce de son prochain projet et donne rendez-vous en février

Le jeu de piste commence

Bloober Team a d’abord publié un tweet nous invitant à « jeter un œil à travers les ténèbres », avec un lien vers un site au nom de domaine pour le moins cryptique : Remosd Neul Serorehso Ovam Ceyerd. On vous laissera vous amuser à déchiffrer ce que cet étrange message veut dire, tandis que les plus patients attendront simplement la fin du décompte. Ce dernier devrait se terminer le 15 février prochain, date à laquelle le studio révélera sans doute son projet, sauf s’il ne s’agit que d’un DLC pour Cronos (les lettres capitales pourraient ici être un indice).

Récemment, Bloober Team avait fait le point sur ses jeux en cours de développement, notamment via sa filiale Broken Mirror Games. Ce nouveau jeu pourrait donc être le Project F, un titre mystérieux dont on ne sait rien si ce n’est qu’il est bien prévu pour sortir cette année. À moins qu’il ne s’agisse du Project M, qui est quant à lui un jeu qui sera exclusif aux consoles de Nintendo. On pencherait plutôt pour le premier étant donné que le second aurait sa place dans un prochain Nintendo Direct (que l’on imagine lui aussi arriver en février), mais allez savoir.