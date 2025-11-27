Cronos: The New Dawn dépasse les 500 000 exemplaires vendus depuis sa sortie

Même avec ses propres licences, Bloober Team s’en sort

Bloober Team a partagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux en annonçant que Cronos: The New Dawn s’est vendu à 500 000 exemplaires depuis son lancement début septembre. Un score qui est évidemment bien plus faible que celui de Silent Hill 2 Remake en son temps, qui avait dépassé le million de jeux vendus en quelques jours, mais pour une toute nouvelle licence, le studio a de quoi se féliciter.

Pour sa semaine de lancement, le jeu avait atteint les 200 000 ventes. Il faut donc croire que le bouche-à-oreille a été positif pour les ventes perdurent malgré les semaines qui passent. L’arrivée des fêtes de fin d’année (avec ses promotions) devrait d’ailleurs rebooster encore un peu plus cette dynamique positive, pour permettre au titre de se rapprocher tout doucement de son premier million.

Cronos: The New Dawn est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Pour en savoir plus à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre test complet.