Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique

Puisque Crimson Desert est au cœur du programme IGN First du mois d’octobre, attendez-vous à voir énormément de vidéos de gameplay du jeu dans les jours à venir. Cela a commencé il y a quelques jours avec la présentation d’un assaut de forteresse, qui se terminait via un duel entre Kliff et un commandant massif, aidé par un esprit. L’échelle n’est pas du tout la même dans cette nouvelle vidéo publiée par IGN, qui dévoile un boss un peu plus imposant.

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

