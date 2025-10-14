Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique

Une chasse au dragon pas comme les autres

Des dragons, on en verra dans Crimson Desert, mais certainement peu comme celui-ci. Dans cette nouvelle présentation, on peut voir Kliff participer à une quête assez singulière qui va l’amener en plein cœur d’une usine, sur les traces d’un dragon mécanique. Un dragon qui est d’ailleurs présent dans l’édition collector du jeu via une jolie statuette.

Et bien énervé qui plus est, en plus d’être très bien équipé. L’occasion pour notre héros de nous montrer son arsenal d’arme à distance, comme un canon un peu plus efficace qu’un arc traditionnel. Même si le plus important ici est d’utiliser tous les pouvoirs électriques en notre possession pour faire chuter cette construction peu commune, qui assure le grand spectacle, ce qui est de toute façon le mot d’ordre du jeu.

Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series