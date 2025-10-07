Crimson Desert se montre dans 11 minutes de gameplay avec une prise de forteresse
Crimson Desert n’arrivera pas avant le mois de mars prochain, mais la communication autour du jeu va s’accélérer dans les prochains jours étant donné que le jeu de Pearl Abyss sera au cœur du programme IGN First du mois d’octobre. Et pour bien commencer celui-ci, le site publie une vidéo de 11 minutes de gameplay où l’on peut voir Kliff prendre d’assaut une forteresse, en utilisant un large panel d’outils pour arriver à ses fins.
Spider-Kliff
Dans ce gros extrait de gameplay, notre héros s’en va conquérir une forteresse ennemie d’une manière peu orthodoxe. S’il passe d’abord par la mise à mort de l’infanterie de base, pour nous présenter les bases du système de combat, le tout dégénère assez vite lorsqu’il utilise ses pouvoirs pour se déplacer.
On notera l’utilisation particulièrement satisfaisante d’un grappin pour s’en servir de balancer, afin d’avancer de manière plus rapide à la verticale ou à l’horizontale. De quoi permettre à Kliff de parcourir de très grandes distances dans ce monde ouvert, et ce en un clin d’œil. Notre protagoniste infiltre ensuite la forteresse en passant par les prisons, plutôt que d’opter pour la porte d’entrée, signe que plusieurs options nous seront proposées.
La vidéo se termine par un combat de boss, avec un ennemi qui utilse un esprit pour taper plus fort et plus souvent. Esprit qui pourra visiblement rejoindre votre camp, puisqu’à la fin de cet affrontement, Kliff obtient l’arme du boss et peut ainsi utiliser un combo avec cette dernière qui va invoquer l’esprit. On imagine donc que le jeu devrait regorger d’armes exotiques du genre.
Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.
Date de sortie : 19/03/2026