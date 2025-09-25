La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher

L’édition Deluxe suffira sans doute

Hormis l’édition Day One classique de Crimson Desert, qui sera vendu aux alentours de 70 € et qui comprendra un bonus de précommande, à savoir le bouclier DJ Khaled et un ensemble de plaques Grotevant (seulement sur PS5), le jeu aura aussi droit à deux éditions spéciales.

La première, c’est l’édition Deluxe, dont le prix n’est pas encore connu et qui devrait être commercialisée chez Micromania. Elle contiendra les éléments suivants :

Le jeu

Un steelbook en édition limitée

Une carte de Pywel

Une lettre des développeurs

Une broche des Crinières Grises

3 cartes photo des personnages

3 écussons

Le pack de bonus de précommandes avec Le Bouclier Balgran Le Set d’équipement pour cheval Exclaire Le Set de plaques Kairos



Et ce n’est pas tout, puisqu’une édition collector est aussi prévue. Si Plaion n’indique pas encore si celle-ci sera commercialisée en France, une première image permet d’en voir le contenu, ainsi que le prix. Elle sera vendue au prix de 280 € et contiendra :

Le contenu de l’édition Deluxe

Un steelbook différent

Un dioarama 44 x 28 x 25cm avec Kilff et un dragon

Un sacré tarif justifié par la figurine donc, et sans doute une disponibilité limitée. Pour le moment, seule l’édition Deluxe est aux centres des préoccupations de Plaion, en plus de l’édition physique standard.

Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.