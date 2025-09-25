La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Après tant d’années d’attente, Crimson Desert a maintenant une date de sortie précise. Le jeu figurait au programme du dernier State of Play avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, qui confirmation par la même occasion qu’il sera possible de commencer notre voyage avec Kliff dès le premier trimestre de l’année prochaine. Qui dit annonce de date de sortie dit également ouverture des précommandes, et Plaion a rappelé qu’il allait s’occuper de la distribution de la version physique du jeu, qui sera décliné en plusieurs éditions.
L’édition Deluxe suffira sans doute
Hormis l’édition Day One classique de Crimson Desert, qui sera vendu aux alentours de 70 € et qui comprendra un bonus de précommande, à savoir le bouclier
DJ Khaled et un ensemble de plaques Grotevant (seulement sur PS5), le jeu aura aussi droit à deux éditions spéciales.
La première, c’est l’édition Deluxe, dont le prix n’est pas encore connu et qui devrait être commercialisée chez Micromania. Elle contiendra les éléments suivants :
- Le jeu
- Un steelbook en édition limitée
- Une carte de Pywel
- Une lettre des développeurs
- Une broche des Crinières Grises
- 3 cartes photo des personnages
- 3 écussons
- Le pack de bonus de précommandes avec
- Le Bouclier Balgran
- Le Set d’équipement pour cheval Exclaire
- Le Set de plaques Kairos
Et ce n’est pas tout, puisqu’une édition collector est aussi prévue. Si Plaion n’indique pas encore si celle-ci sera commercialisée en France, une première image permet d’en voir le contenu, ainsi que le prix. Elle sera vendue au prix de 280 € et contiendra :
- Le contenu de l’édition Deluxe
- Un steelbook différent
- Un dioarama 44 x 28 x 25cm avec Kilff et un dragon
Un sacré tarif justifié par la figurine donc, et sans doute une disponibilité limitée. Pour le moment, seule l’édition Deluxe est aux centres des préoccupations de Plaion, en plus de l’édition physique standard.
Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 19/03/2026