Crimson Desert : Les interprètes des trois protagonistes nous en disent plus sur les personnages du jeu de Pearl Abyss

Découvrez les voix du trio principal

Dans ce long article concernant le doublage (qui est intéressant à lire, surtout dans le climat actuel), les interprètes principaux de Crimson Desert détaillent la façon dont ils ont travaillé tout en donnant quelques précisions sur le trio que l’on va suivre en jeu. On commence par Alec Newman, qui prêtera ici sa voix à Kliff. Un acteur que vous reconnaitrez si vous avez joué en VO à Cyberpunk 2077 (Adam Smasher), qui explique ici que Kliff est le personnage qu’il a joué le plus longtemps en raison du nombre d’années nécessaires pour produire le jeu :

« C’est le personnage que j’ai incarné le plus longtemps, déclare-t-il. [Ça a été] extraordinaire d’être témoin de cette évolution […] Je dois avouer que jouer Kliff va me manquer. Nous avons été liés pendant presque cinq ans, par intermittence. C’est étrange de se dire que c’est fini, et que le monde entier va découvrir Kliff et ses combats à travers Pywel. »

Il explique également comment il en est venu à trouver la bonne voix pour ce personnage, inspirée par celle de son beau-père décédé :

« En l’imaginant comme un Écossais, j’ai pu mieux identifier certains de ses traits et de ses attitudes, comme sa tendance naturelle au scepticisme et à la vigilance […] Il [son beau-père] avait une voix grave, qui ressemblait parfois à un grognement. C’est un registre plus grave que celui de ma voix normale, mais ça apporte une attitude qui semblait fonctionner pour Kliff. Sa voix évoquait un certain danger, mais aussi une chaleur immense et un sens de la loyauté. J’espère qu’en m’inspirant de sa voix pour Kliff, il continuera d’exister d’une certaine façon. »

Newman évoque aussi le caractère de Kliff, qui a plus de nuances que ce que les vidéos du jeu peuvent montrer :

« Kliff est d’un naturel plutôt cynique et acerbe, mais au cours de l’enregistrement, nous avons eu l’occasion de voir d’autres facettes de sa personnalité… Il est capable d’exprimer beaucoup d’émotions, pas seulement l’agression ou la férocité. Le sens de la famille qui existe entre lui et les autres Crinières Grises représente probablement le pilier émotionnel de Kliff. »

Et justement, en parlant des Crinières Grises, le personnage d’Oongka n’est jamais bien loin. Ce deuxième personnage jouable est ici interprété par Stewart Scudamore, qui a fait quelques voix dans Baldur’s Gate 3 (Yurgir) et certains Assassin’s Creed, ainsi qu’Arcane (Rictus). Souvent pour des personnages bien bâtis en somme, à l’image de l’imposant Oongka, décrit aussi comme « acerbe et laconique » :

« Il parle peu, mais pas parce qu’il ne ressent rien. Il parle peu parce que ses mots sont mûrement réfléchis. J’admire profondément ce genre de retenue qui consiste à ne pas se montrer trop expressif et à réfléchir avant d’agir. »

Dernière membre du trio, Rebecca Hanssen, qui double Damiane. Une actrice qui a surtout fait parler d’elle en 2024 avec la sortie de Stellar Blade, où elle interprète EVE, mais qui a aussi joué dans Baldur’s Gate 3 (Alfira). Damiane sera visiblement « une femme en cavale qui rencontre les Crinières Grises après avoir quitté son foyer à Demeniss », qui aura de fortes valeurs :

« J’ai naturellement tendance à vouloir mettre tout le monde d’accord, mais ça a été incroyablement cathartique de puiser dans mon sens de la justice en doublant Damiane. Au lieu d’être polie et bien élevée, elle est forte, indépendante et sûre d’elle. Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense ni de faire ce qu’elle croit être juste. »

Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.