Crimson Desert : Pearl Abyss donne sa vision sur les raisons de l’écart entre la réception du jeu par la presse et par le public

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Crimson Desert n’a pas été complètement bousculé par la presse, mais son score Metacritic reflète les avis plus contrastés des critiques face à ceux plus enthousiastes du public. Un écart qui a été beaucoup commenté, avec souvent beaucoup d’idées reçues (et de mauvaise foi) sur le travail de la presse. Pearl Abyss donne aujourd’hui sa vision des choses, en reconnaissant une réalité qui remet les choses en perspective.

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Pearl Abyss admet que la presse n’a pas eu droit à de bonnes conditions

On a beau le répéter sur tous les toits, la remarque n’imprime pas forcément : la version de Crimson Desert pré-lancement ne proposait pas totalement la même expérience que celle post-patch day one. Le jeu manquait alors de beaucoup de peaufinage, ce qui a été réglé après coup. Lybee Park, qui gère la division européenne de Pearl Abyss, reconnaît cela en déclarant que les critiques n’ont pas eu droit à des conditions de test optimales (propos tirés d’une interview chez The Game Business) :

« Je pense que les deux camps [la presse et le public] ont de bons arguments, notamment les critiques. Ils ont joué à une build qui n’était pas exactement celle proposée au lancement du jeu. Et ils ont aussi eu un temps limité alors que l’approche classique lorsqu’ils testent un jeu est avant tout de suivre l’histoire principale. Alors que Crimson Desert brille par le charme de son monde ouvert, via tous les détails cachés et cette liberté qui demande de l’exploration. Toutes ces choses uniques et intéressantes, les critiques n’ont pas eu la chance de bien les découvrir pendant la période de test. »

Même les qualités mises en avant par Lybee Park ici sont souvent passées à la trappe en raison de choses qui bloquaient ladite exploration, ou qui la rendaient plus frustrante, ce qui explique les retours plus mitigés de la presse (même si d’autres défauts plus persistants existent encore). Le public, lui, a heureusement eu droit à une meilleure version du jeu, ce qui a aidé ce dernier à se vendre par millions d’exemplaires. Comme quoi, proposer un jeu terminé, ça change tout.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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