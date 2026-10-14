Crimson Desert : Pearl Abyss donne sa vision sur les raisons de l’écart entre la réception du jeu par la presse et par le public

Pearl Abyss admet que la presse n’a pas eu droit à de bonnes conditions

On a beau le répéter sur tous les toits, la remarque n’imprime pas forcément : la version de Crimson Desert pré-lancement ne proposait pas totalement la même expérience que celle post-patch day one. Le jeu manquait alors de beaucoup de peaufinage, ce qui a été réglé après coup. Lybee Park, qui gère la division européenne de Pearl Abyss, reconnaît cela en déclarant que les critiques n’ont pas eu droit à des conditions de test optimales (propos tirés d’une interview chez The Game Business) :

« Je pense que les deux camps [la presse et le public] ont de bons arguments, notamment les critiques. Ils ont joué à une build qui n’était pas exactement celle proposée au lancement du jeu. Et ils ont aussi eu un temps limité alors que l’approche classique lorsqu’ils testent un jeu est avant tout de suivre l’histoire principale. Alors que Crimson Desert brille par le charme de son monde ouvert, via tous les détails cachés et cette liberté qui demande de l’exploration. Toutes ces choses uniques et intéressantes, les critiques n’ont pas eu la chance de bien les découvrir pendant la période de test. »

Même les qualités mises en avant par Lybee Park ici sont souvent passées à la trappe en raison de choses qui bloquaient ladite exploration, ou qui la rendaient plus frustrante, ce qui explique les retours plus mitigés de la presse (même si d’autres défauts plus persistants existent encore). Le public, lui, a heureusement eu droit à une meilleure version du jeu, ce qui a aidé ce dernier à se vendre par millions d’exemplaires. Comme quoi, proposer un jeu terminé, ça change tout.