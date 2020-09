Crash Bandicoot 4 : Du gameplay avec Tawna et annonce d’une démo

Près de deux semaines après nous avoir dévoilé l’apparition des niveaux Flashback, Crash Bandicoot 4: It’s About Time revient à la fois pour nous montrer une séquence de gameplay PlayStation Underground centrée sur le personnage de Tawna, mais aussi dans le but de nous annoncer l’existence d’une démo à paraître au cours de ce mois de septembre.

Tawna plus affirmée que jamais

Si l’on a pu voir qu’il était possible d’incarner Crash, Coco, Neo Cortex ou encore Dingodile pour la toute première fois, on oublierait presque que Tawna sera aussi de la partie. Jadis cantonnée à un rôle de Princesse Peach, inlassablement vouée à être secourue par notre héros durant le premier épisode, on a pu découvrir une version d’elle un peu plus affirmée dans Crash Team Racing Nitro Fueled.

Toys For Bob et Activision ont décidé de poursuivre sur cette lancée puisque celle qui fut la petite amie de Crash débarque en tant que personnage jouable à l’issue de ce quatrième opus. Mais sans pour autant faire table rase de la Tawna originale, les développeurs ont donc pensé à créer une version d’elle issue d’une dimension parallèle.

Comptez donc sur une héroïne sûre d’elle, au look retravaillé et bénéficiant, comme chacun des personnages jouables, de mouvements bien à elle. Disposant d’un crochet qui lui permet de traverser plus rapidement les différents niveaux, ou encore de casser des caisses et de toucher les ennemis à distance, Tawna fera parler ses qualités athlétiques et acrobatiques. Une palette de mouvements idéale lorsque l’on connaît l’intensité et la rapidité d’exécution que l’ADN d’un Crash Bandicoot garantit.

Une démo… mais pas pour tout le monde

L’autre annonce qui nous intéresse concerne donc comme promis l’annonce d’une démo jouable dès le 16 septembre. Seule condition, il va falloir précommander l’édition numérique du jeu, que ce soit sur PlayStation 4 ou sur Xbox One, afin d’en profiter. Au menu de cet aperçu, nous pourrons incarner Crash ou Cortex au sein de deux niveaux, à travers lesquels nous pourrons faire connaissance avec deux des masques Quantum du jeu : “Kupuna-Wa” qui permet de contrôler le temps, et “Lani-Loi” qui donne la possibilité de faire switcher des objets de dimensions, afin de les faire apparaître ou disparaître sur le chemin.

Attention toutefois, pour celles et ceux qui souhaiteraient se diriger vers l’édition physique, il semblerait que la démo ne soit pas à l’ordre du jour, mais le jeu est toujours disponible en précommande :

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est toujours attendu pour le 2 octobre.