Crash Bandicoot 4: It’s About Time dévoile son trailer de lancement

Maintenant que sa démo est disponible pour tous les joueurs PS4 ayant précommandé le jeu via le PS Store, Crash Bandicoot 4: It’s About Time se prépare pour sa sortie définitive avec un trailer de lancement.

La sortie se rapproche

Cette nouvelle vidéo fait donc le tour de toutes les nouveautés de cet opus, notamment avec les masques qui offriront différents pouvoirs à Crash et Coco. On y découvre aussi de nombreux nouveaux mondes, tous les personnages jouables et les filtres qui seront disponibles pour personnaliser l’aventure.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira donc le 2 octobre sur PS4 et Xbox One.