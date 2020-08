Control réunira tous ses DLC dans une Ultimate Edition prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

Tandis que le dernier DLC prévu pour Control, nommé AWE, viendra mettre un point final à l’aventure tout en faisant revenir le légendaire Alan Wake, le jeu de Remedy se prépare à réunir tous ses contenus additionnels dans une seule et même édition.

L’aventure complète dans un seul pack

Control: Ultimate Edition comprendra donc le jeu de base ainsi que tous les DLC sortis entre temps, dont The Fondation et AWE. Cette édition sortira dans un premier temps sur Steam, pile à temps pour le dernier DLC puisqu’elle sera elle aussi disponible le 27 août. Ce qui est ironique ici, c’est que cette version ne sortira que le 10 septembre sur l’Epic Games Store, alors que le jeu était jusqu’ici exclusif à ce dernier.

Les versions digitales pour la Xbox One et la PS4 arriveront à la même date. Pour les versions physiques, il faudra attendre la fin de l’année 2020, tout comme les versions PS5 et Xbox Series X. Notez que vous pourrez upgrader votre version du jeu depuis la Xbox One et la PS4 vers la Xbox Series X et PS5 sans frais supplémentaires. Mais cela ne fonctionnera que dans le cas où vous posséderez l’Ultimate Edition, et non pas la version de base.

Si vous souhaitez en savoir plus sur AWE, n’oubliez pas que Remedy compte présenter les premières minutes du DLC via un stream spécial qui aura lieu demain 13 août à 18 heures sur leur chaîne Twitch.