Control sera porté sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Ce jeudi soir c’était la conférence PlayStation 5, de nombreux jeux venant directement des studios de Sony ou de studios tiers ont été présentés, de Resident Evil Village à Horizon : Forbidden West en passant par le retour de Ratchet et Clank. Remedy a profité de ce moment pour annoncer que Control, la dernière production du studio sera portée sur les consoles de la prochaine génération.

We're glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020