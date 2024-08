Max Payne 1 & 2 Remake en production et Control 2 jouable

Remedy Entertainment a fourni plusieurs mises à jour concernant ses jeux en cours de développement. Tout d’abord, les remakes de Max Payne 1 & 2 sont passés de la « pré-production à la phase de production complète ». Le studio précise qu’il travaille actuellement sur une version du jeu jouable du début à la fin.

Concernant Control 2, cette suite est également bien avancée puisqu’elle a « progressé jusqu’à l’étape de préparation à la production ». Le développement aurait atteint une étape importante avec une version du jeu jouable. La production devrait donc s’intensifier sous peu. Remedy a également donné des nouvelles du projet portant le nom de code « Condor », un jeu multijoueur dans l’univers de Control :

L’équipe de développement a travaillé sur plusieurs cartes et différents types de missions, et nous avons organisé plusieurs tests internes et externes du jeu pour valider les fonctionnalités et recueillir des retours

Le studio a également fait le point sur Alan Wake 2, qui a récupéré la majorité de ses coûts de développement et de marketing selon le rapport. Toutefois, le jeu n’est toujours pas financièrement profitable à l’heure actuelle. Disponible uniquement en version numérique sur consoles et PC via l’Epic Games Store, on comprend un peu mieux le rétropédalage concernant les versions physiques du jeu qui doivent sortir le 22 octobre prochain. Il faut également noter qu’Alan Wake 2 n’est pas disponible sur Steam, ce qui constitue sans doute un gros manque à gagner.

Le jeu d’horreur a également sorti une extension en juin intitulée Night Springs. Une seconde est prévue pour cette année, mais nous n’avons toujours pas de date de sortie. Nous en saurons sans doute plus durant la Gamescom 2024.