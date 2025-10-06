Control : L’ultime mise à jour arrive sur PS5 et Xbox Series pour rendre le jeu plus fluide que jamais sur consoles

Un dernier cadeau avant la suite

Cette mise à jour de Control a été proposée un peu plus tôt dans l’année sur PC, et Remedy aura pris un peu de temps supplémentaire avant de la sortir sur consoles. C’est maintenant chose faite, et avec cette update, il est possible de découvrir un mode qui ne limite plus le framerate afin de profiter d’une expérience bien plus fluide qu’auparavant. L’ajout du VRR et du support des écrans 120Hz joue ici pour beaucoup, tandis que le support HDR a aussi été activé. La version PS5 Pro profite même de quelques textures améliorées et de meilleurs éclairages.

De plus, ce qui était initialement offert en cas de précommande est désormais accessible pour tout le monde. On parle ici de trois tenues supplémentaires, ainsi que la mission de Dr. Yoshimi Tokui (doublé par Hideo Kojima en personne), qui était autrefois réservée à la version PS4 Digital Deluxe.

Le patch note complet est à retrouver sur le site de Remedy.