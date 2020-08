Après nous avoir gratifié d’un premier DLC avec The Foundation, où vous pouviez explorer les souterrains de l’Ancienne Maison, le second DLC de Control AWE vient tout juste de dévoiler une nouvelle séquence de gameplay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous allez devoir reprendre du service dès le 27 août.

Ah ouais ?

Après s’être dévoilée il y a plusieurs mois, la seconde extension du titre de Remedy se dévoile et précise sa date de sortie. Prévu pour débarquer sur PlayStation 4 le 27 août prochain, le DLC AWE saura ravir les fans de Remedy puisqu’il s’agira d’un crossover avec Alan Wake. Cette nouvelle bande-annonce vous replongera dans des endroits que vous avez parcouru de nombreuses fois dans le jeu original. Reste à savoir quel sera le rôle d’Alan Wake dans cette intrigue.

Pour l’heure, cette nouvelle extension de Control n’a été annoncé que pour PlayStation 4 mais il serait étonnant qu’une version PC ne sorte pas en même temps. Côté Xbox One, il est clair qu’il faudra sûrement patienter, de la même manière que pour le premier DLC qui est sorti un peu plus tardivement.

Pour rappel, Control est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.