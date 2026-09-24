Où trouver le code déverrouillant la porte « Reception » du dispensaire dans Silent Hill : Townfall ?

En entrant dans le dispensaire, au début de l’aventure de Silent Hill : Townfall, commencez par repérer l’accueil sur votre gauche, où se trouve la porte « Reception » verrouillée par un code.

Pour trouver le code en question, rien de plus simple : rendez-vous dans le bureau de Zoé Ellis, situé au bout du couloir de droite. Puis, regardez près de son ordinateur pour apercevoir un post-it collé sur l’écran, sur lequel est inscrit le code : 2896.

Retournez à l’accueil et entrez ce code pour déverrouiller la porte. Vous pouvez désormais y sauvegarder votre progression, mais aussi en profiter pour mettre la main sur le document « Fiche des visites d’une infirmière ».

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.