Code de la porte « Reception » du dispensaire – Silent Hill : Townfall
Lors de votre première visite au dispensaire de Silent Hill : Townfall, une porte estampillée « Reception » risque sans doute d’attirer votre attention. Non seulement, elle fait visiblement office de salle de sauvegarde, mais son ouverture nécessite surtout un code, que nous allons de ce pas vous aider à trouver.
Où trouver le code déverrouillant la porte « Reception » du dispensaire dans Silent Hill : Townfall ?
En entrant dans le dispensaire, au début de l’aventure de Silent Hill : Townfall, commencez par repérer l’accueil sur votre gauche, où se trouve la porte « Reception » verrouillée par un code.
Pour trouver le code en question, rien de plus simple : rendez-vous dans le bureau de Zoé Ellis, situé au bout du couloir de droite. Puis, regardez près de son ordinateur pour apercevoir un post-it collé sur l’écran, sur lequel est inscrit le code : 2896.
Retournez à l’accueil et entrez ce code pour déverrouiller la porte. Vous pouvez désormais y sauvegarder votre progression, mais aussi en profiter pour mettre la main sur le document « Fiche des visites d’une infirmière ».
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.