Où trouver le code du cadenas du Cabanon de Jane dans Silent Hill : Townfall ?

Une fois dans le jardin communautaire de St. Amelia, approchez-vous de la porte du cabanon de Jane pour remarquer que la porte est verrouillée par un cadenas à code.

Allez donc jeter un coup d’œil en face, à gauche du cabanon, pour trouver le parterre de Jane Chalmers, qui n’était autre que la gagnante du prix de l’Esprit de communauté, en 1993. Bien plus qu’une simple date, puisqu’il s’agit en fait du code permettant de déverrouiller le cadenas du cabanon de Jane.

Une fois à l’intérieur, fouillez les étagères pour récupérer de l’alcool, un document et la clé du jardin communautaire qui vous permettra de passer à la suite.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.