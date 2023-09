La CMA donne son accord préliminaire à Microsoft, le rachat d’Activision-Blizzard est en bonne voie

La CMA était encore sceptique à l’idée de ce rachat et les longues procédures pour faire état des concessions accordées par Microsoft ont pris beaucoup de temps. Il y a peu, le constructeur avait décidé de vendre les droits des jeux en cloud Activision-Blizzard à Ubisoft pour contourner le problème, ce qui pouvait contenter la CMA. Ce qui est presque le cas, puisque si la CMA se dit être satisfaite des concessions accordées, au point de donner un feu vert provisoire à Microsoft pour le rachat, ce dernier doit tout de même clarifier sa stratégie avec Ubisoft, dernier détail à régler avant l’accord :

La CMA s’accorde maintenant jusqu’au 6 octobre prochain pour prendre sa décision finale, qui ne laisse plus trop de place au doute dorénavant. A priori, pas besoin d’attendre la deadline fixée au 18 octobre pour avoir le fin mot de cette histoire, et c’est tant mieux. Brad Smith de Microsoft a immédiatement réagi à la nouvelle en exprimant sa confiance à propos du fait de régler toute cette histoire avant la date limite.

We are encouraged by this positive development in the CMA’s review process. We presented solutions that we believe fully address the CMA’s remaining concerns related to cloud game streaming, and we will continue to work toward earning approval to close prior to the October 18…

— Brad Smith (@BradSmi) September 22, 2023