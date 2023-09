Une nouvelle Xbox Series X pour 2024, tous les détails (prix, manette Sebille, Series S…)

Stockage, dématérialisé… Tout savoir sur la console

Un compte-rendu de réunion nous apprenait hier que Microsoft prévoyait de lancer sa nouvelle génération de Xbox en 2028, mais cela ne veut pas dire qu’aucun nouveau modèle de Xbox ne va sortir entre temps. Phil Spencer avait aussi indiqué qu’il ne comptait sortir une Xbox de mi-génération, comprenez par là une Xbox Series X Pro qui serait plus puissante que la version sortie en 2020. Encore une fois, cela ne veut pas dire que Microsoft ne va pas donner un coup de jeune à sa dernière machine.

Les documents rendus publics (qui datent de 2022 et qui sont relayés par The Verge) par la justice américaine nous dévoile le look d’une nouvelle Xbox Series nommée en interne Project Brooklyn, qui serait en quelque sorte une Xbox Series X Slim, ou plutôt une version revisitée de la console. Précisons d’emblée le point le plus important : elle ne serait pas plus puissante que la Xbox Series X actuelle. On parle plutôt d’un ravalement de façade avec une nouvelle apparence et quelques améliorations. Voici les détails connus sur cette Xbox Series X nouvelle génération :

Nouveau look arrondi

Entièrement tournée vers le numérique, pas de support disque

2 To de stockage

Ports USB-C

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 pour une meilleure connectivité

Bloc de charge réduit mais 15% plus puissant

Mode basse consommation plus économe d’environ 20% par rapport à la Xbox Series X actuelle

100% recyclable

Le fait que cette console soit tournée vers le numérique n’étonnera personne, étant donné que Microsoft veut avant tout vendre son Game Pass plutôt que des jeux en physique. Toujours est-il que cela pourra en freiner certains.

Quand sortira cette nouvelle Xbox Series et à quel prix ?

Vient ensuite la question du prix. Puisque cette machine offre un stockage de 2 To, contre 1 To pour la console actuelle, on aurait pu s’attendre à ce que le prix gonfle, surtout avec la récente augmentation du prix des consoles. Mais finalement, cette nouvelle Xbox Series X serait bien affichée au prix de 499 dollars, soit sans doute 499 € chez nous. L’absence de lecteur de disque doit aider à réduire la facture.

Attention toutefois, ce prix est mentionné sur un document datant de 2022. Entre temps, la position de Microsoft sur le tarif de sa console a évolué et il se pourrait que ce prix soit ajusté d’ici la sortie de la machine, sachant que cette nouvelle Xbox Series serait prévue pour le mois d’octobre 2024. Si le prix reste le même, on peut s’attendre à ce que la Xbox Series X traditionnelle bénéficie d’une promotion définitive d’ici quelques mois.

Une nouvelle Xbox Series S dans les cartons

Mais ce n’est pas tout, car la Xbox Series X ne sera pas la seule a subir un relooking. La Xbox Series S va elle aussi avoir droit à un rafraichissement pour la mi-génération, avec un nouveau modèle qui est nommé Project Ellewood. Les changements sont un peu moins remarquables ici en comparaison avec Project Brooklyn, mais on note

Un stockage de 1 To

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 pour une meilleure connectivité

100% recyclable

Mode basse consommation plus économe

Cette Xbox Series S serait quant à elle prévue pour le mois d’août 2024, au prix de 299 dollars, soit probablement 299 € en Europe.

Une manette nouvelle génération, Sebile

Ces deux consoles inédites seraient également vendues avec une manette Xbox remise au goût du jour. Un document fait mention du projet Sebile, une nouvelle manette à l’apparence quelque peu différente, divisée en noir et blanc, ce qui rappelle la manette Xbox Elite Series 2 Core.

En dehors de ce relooking, on notera surtout que cette manette disposera des retours haptiques, ce qui est sans doute motivé par le succès de cette fonctionnalité dans la DualSense de PlayStation. Elle serait aussi équipée d’un accéléromètre pour mieux prendre en compte le mouvement, tandis que ses boutons seraient plus silencieux (une aubaine), des sticks modulables, et une batterie amovible et rechargeable. La fin des piles ?

Cette manette Sebile viserait une sortie à la fin du mois de mai 2024, avec un prix de 69,99 dollars. Elle sortirait donc avant ces prochaines consoles.

Quand Xbox prévoit-il d’annoncer ces consoles ?

Les documents font mention d’un planning complet de communication pour le groupe Xbox, qui ne prévoyait pas que le monde soit au courant de ses plans dès la rentrée 2023. Si l’on suit ce planning, on peut voir que l’annonce de ces nouvelles machines devait se faire en juin 2024, donc lors de la conférence annuelle de Xbox & Bethesda. Reste à voir maintenant si, à la lumière de cette fuite, les plans vont changer. Xbox est devant le fait accompli et ces nouvelles consoles sont un secret de polichinelle, ce qui va rendre les prochaines interviews de Phil Spencer pour le moins périlleuses.

Néanmoins, rappelons que ces plans datent de 2022 et que beaucoup de choses ont pu changer entre temps. Avec tout le feuilleton juridique autour du rachat d’Activision-Blizzard, le planning en interne a pu être bousculé. Réponse dans les prochaines semaines.