Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall Interactive évoque son prochain projet et la philosophie du studio pour la suite

L’amour des arts, et des nuances de tons

Le studio l’a déjà affirmé par le passé, mais il le rappelle : pas question de trop grossir malgré le succès de Clair Obscur: Expedition 33. C’est ce qu’indique une nouvelle fois Guillaume Broche, PDG et directeur créatif chez Sandfall Interactive, auprès d’IGN, lorsqu’il est question d’aborder le prochain projet du studio :

« Ce que je peux dire, c’est que malgré le gros succès qu’on a connu avec Expedition 33, on n’a pas l’intention de faire grossir le studio. J’entends par là qu’il n’y aura pas de grands bouleversements pour le prochain jeu. On va rester avec une petite équipe, super agile, de façon à sortir un deuxième jeu qui sonne très vrai et authentique. Il reprendra aussi l’ADN du studio, à savoir prendre des risques sur plein d’aspects et de sujets. Il faut garder à l’esprit que Sandfall est une petite maison d’artistes dans laquelle on fait uniquement des projets qui nous tiennent à cœur et qu’on a envie de voir exister. C’est ce qui a fait le succès d’Expedition 33 après tout, et c’est vraiment le plus important pour nous. Qu’importe le succès, on ne veut surtout pas changer cette façon de faire. Si je devais dire une seule chose sur notre prochain jeu, c’est qu’il gardera ce fameux « esprit Sandfall ». »

Et justement, cet esprit Sandfall, c’est quoi exactement ? Eh bien c’est peut-être ce fameux « Clair Obscur » évoqué par le nom de la licence en elle-même, qui représente la vision qu’à le studio de percevoir ses jeux, selon la réponse du PDG chez Eurogamer :

« Pour moi, Clair Obscur est avant tout une marque de grandeur artistique et une vision des jeux chez Sandfall. J’utilisais auparavant le terme “art house”, et j’y suis très attaché. Ce sont des jeux qui, d’une manière ou d’une autre, dégagent une grande sensibilité artistique : musique, visuels, graphisme, histoire – idéalement, tout à la fois. C’est pourquoi nous avons également choisi un thème artistique très fort, Clair Obscur. Il reflète cela, ainsi que le contraste, quelque chose que j’apprécie particulièrement dans les histoires, où il n’y a jamais d’obscurité totale ni de lumière totale, mais où l’important est ce qui se trouve entre les deux. Cela reflète également la philosophie du studio lui-même. Nous créons des jeux à la fois sérieux et sombres, avec des moments très légers, bien sûr, mais globalement, nous ne nous prenons pas trop au sérieux. »

Il est encore trop tôt pour dire si le prochain jeu du studio se déroulera dans le même univers que Clair Obscur: Expedition 33, mais attendez-vous au moins à ce que le studio conserve cette philosophie pour la suite.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.