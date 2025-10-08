Clair Obscur: Expedition 33 s’est vendu à 5 millions d’exemplaires, une mise à jour avec du nouveau contenu est annoncée

Une nouvelle zone à explorer pour notre troupe

Mais d’abord, Sandfall Interactive tient à nous dire que son RPG a passé un nouveau palier. Clair Obscur: Expedition 33 a maintenant atteint les 5 millions de ventes depuis son lancement, soit un carton total pour un titre du genre. Sa bande-son est également très prisée puisqu’elle a dépassé les 333 millions d’écoutes en streaming.

Et pour fêter cela, le studio a un cadeau pour tous les possesseurs du jeu. Une grande mise à jour de Clair Obscur: Expedition 33 sera bientôt disponible, a priori gratuite, et elle ne se contentera pas de corriger quelques bugs. Non, le studio français voit un peu plus loin et annonce ainsi travailler sur une toute nouvelle zone à explorer pour notre groupe, avec de nouveaux ennemis à rencontrer, et d’autres surprises au programme. De plus, chaque membre de l’Expédition aura droit à des nouveaux costumes.

Et enfin, cette mise à jour ajoutera aussi d’autres traductions comme de l’ukrainien, du turc ou encore vietnamien, pour un total de 19 traductions supportées par le jeu afin de le rendre plus accessible à travers le monde. Et le studio ne semble pas encore avoir dévoilé toutes ses cartes ici :

« Nous avons passé des années à travailler sur le projet de nos rêves, et savoir qu’il a trouvé un tel écho auprès des fans du monde entier est à la fois merveilleux et bouleversant. Nous sommes très reconnaissant pour l’amour qu’ont donné les fans à l’univers que nous avons créé, pour leurs créations artistiques et leurs reprises des musiques, pour les cosplays Baguette en convention et leur soutien indéfectible envers le jeu. Nous espérons que cette mise à jour sera reçue comme un gigantesque ‘merci’ par les fans pour leur soutien sans faille. Merci de rester patient, notre équipe travaille dur pour vous offrir quelque chose qui vaudra largement l’attente. »

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.